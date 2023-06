In den letzten Jahren sind KI-gestützte Chatbot-Integrationen immer beliebter geworden. So haben Unternehmen wie OpenAI eine offizielle ChatGPT-App für iOS veröffentlicht. Als Reaktion darauf treiben Webbrowser nun die Entwicklung von KI-unterstützten Funktionen in ihren Anwendungen voran. SigmaOS, ein von LocalGlobe und Y-Combinator unterstütztes Webbrowser-Startup, hat mit einer begrenzten Markteinführung seines innovativen KI-Assistenten Airis begonnen, der das Browsing-Erlebnis revolutionieren soll.

Airis zeichnet sich dadurch aus, dass er den Kontext einer Seite versteht und auf dieser Grundlage relevante Informationen bereitstellt. Wenn ein Nutzer beispielsweise eine Seite über Manchester United aufruft, kann er Airis nach dem Fußballverein fragen, und Airis liefert ihm aufschlussreiche Antworten, die sich speziell auf den Verein beziehen, ohne dass es zu Verwechslungen kommt. Die Nutzer können Airis mühelos aufrufen, indem sie mit der rechten Maustaste auf die Textauswahl klicken, anstatt zu einem Seitenbereich oder einer separaten Registerkarte zu navigieren. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, in kontextbezogene Interaktionen einzutreten, indem sie den Split-Screen-Modus nutzen, der durch Drücken von A ausgelöst wird.

Im Gegensatz zu anderen KI-gesteuerten Agenten wie ChatGPT, die jeweils nur einen Thread ausführen können, ermöglicht Airis dank seiner ausgeklügelten Token-Implementierung das gleichzeitige Umschreiben oder Übersetzen von Text auf mehreren Seiten. Während Airis derzeit auf der OpenAI-Technologie basiert, erforscht das Team von SigmaOS die Integration anderer Modelle, wie Claude und Alpaca.

Mahyad Ghassemibouyaghchi, ein Mitbegründer von SigmaOS, teilte mit, dass der Zugang zu Airis im Moment begrenzt ist und interessierte Nutzer sich auf eine Warteliste setzen lassen müssen. Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen bemüht, den Zugang täglich zu erweitern. In den kommenden Monaten plant SigmaOS, Airis so zu schulen, dass es ganze Websites verstehen kann, so dass die Benutzer Fragen zu Diensten stellen und Aufgaben wie die Einrichtung eines SigmaOS-Arbeitsbereichs für den Urlaub oder Anleitungen zur Browsernutzung erledigen können.