W ostatnich latach integracje chatbotów oparte na sztucznej inteligencji stały się coraz bardziej popularne, a firmy takie jak OpenAI wydały oficjalną aplikację ChatGPT na iOS. W odpowiedzi przeglądarki internetowe przesuwają teraz kopertę dla funkcji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję w swoich aplikacjach. SigmaOS, wspierany przez LocalGlobe i Y-Combinator startup zajmujący się przeglądarkami internetowymi, rozpoczął ograniczone wdrażanie swojego innowacyjnego asystenta AI, Airis, który ma zrewolucjonizować przeglądanie stron internetowych.

Airis wyróżnia się zrozumieniem kontekstu strony i dostarczaniem odpowiednich informacji w oparciu o ten kontekst. Na przykład, użytkownicy przeglądający stronę o Manchesterze United mogą zapytać Airis o drużynę piłkarską, a on dostarczy wnikliwych odpowiedzi odnoszących się konkretnie do klubu bez żadnych nieporozumień. Użytkownicy mogą bez wysiłku przywołać Airis, klikając prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, zamiast przechodzić do panelu bocznego lub osobnej karty. Co więcej, mają możliwość angażowania się w interakcje kontekstowe poprzez wykorzystanie trybu podzielonego ekranu, uruchamianego przez naciśnięcie klawisza A.

W przeciwieństwie do innych agentów opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, którzy mogą uruchamiać tylko jeden wątek na raz, Airis umożliwia jednoczesne przepisywanie tekstu lub tłumaczenie na wielu stronach, dzięki pomysłowej implementacji wykorzystania tokenów. Podczas gdy Airis jest obecnie oparty na technologii OpenAI, zespół SigmaOS bada integrację innych modeli, takich jak Claude i Alpaca.

Mahyad Ghassemibouyaghchi, współzałożyciel SigmaOS, ujawnił, że dostęp do Airis jest obecnie ograniczony, a zainteresowani użytkownicy muszą dołączyć do listy oczekujących. Niemniej jednak firma codziennie pilnie rozszerza dostęp. W nadchodzących miesiącach SigmaOS planuje przeszkolić Airis w zakresie rozumienia całych stron internetowych, wyposażając użytkowników w możliwość zadawania pytań dotyczących usług i wykonywania zadań, takich jak konfigurowanie przestrzeni roboczej SigmaOS na wakacje lub uzyskiwanie wskazówek dotyczących korzystania z przeglądarki.