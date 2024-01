Le S95D de Samsung apparaît comme le summum de la technologie télévisuelle au CES 2024

Lors du CES 2024, tous les regards devaient être tournés vers les progrès de la technologie de l'IA. En effet, l’IA était répandue et occupait une large place sous le feu des projecteurs. Mais à la surprise générale, les tribunes, les communiqués de presse les plus glamour et certaines des principales présentations de produits étaient tous consacrés à la technologie télévisuelle. Le téléviseur OLED S95D de Samsung, doté d'un écran révolutionnaire sans éblouissement, s'est imposé comme le grand gagnant.

La technologie d'affichage antireflet intégrée au S95D inaugure une ère de visionnage de la télévision sans éblouissement. Cette innovation même élève un téléviseur haut de gamme déjà établi à un nouveau niveau d’excellence pour une utilisation quotidienne. De plus, cette expérience visuelle inégalée ne vous ruine pas, ce qui en fait un produit accessible dans les points de vente généralistes comme Best Buy.

Les créations présentées au CES 2024 ont transcendé toutes les attentes, présentant une gamme exceptionnelle de technologies OLED, QLED, Laser TV et LCD, toutes incarnant les fonctionnalités et les mises à niveau dont les consommateurs rêvent. Contrairement à la perception commune d'une concurrence par les prix, l'événement a présenté des téléviseurs promettant une immersion renforcée pour savourer les derniers contenus sans épuiser le budget du consommateur.

Les gammes de téléviseurs 2024 présentées au CES 2024 incarnaient des améliorations remarquables dans des aspects tels que la qualité de l'image, la luminosité, de nouvelles structures, des tailles d'écran massives et des prix abordables dans toutes les catégories.

Pourtant, il convient de noter que le téléviseur OLED Samsung S95D n’était pas le clou du spectacle prévu. Les concurrents de premier plan comprenaient le téléviseur OLED transparent de LG, le téléviseur QD-MiniLED de 115 pouces de TCL, le projecteur 8K The Premiere 8K de 150 pouces de Samsung, le radiant 110UX de Hisense offrant 10 000 nits de luminosité et 40 000 zones de gradation, et le haut de gamme 137 de C SEED. Téléviseur pliant N1 de 2 pouces avec un prix incroyable de 200 000 $.

Néanmoins, parmi ces géants, le Samsung S95D, avec sa fonction anti-éblouissement subtile mais révolutionnaire, était en effet un spectacle à voir. La fusion de couleurs, de détails, de contraste, de plage dynamique et de qualité d'image globale qu'offre ce téléviseur est inégalée par aucun autre modèle au CES. La qualité de visualisation reste constante quels que soient l'angle de vue et les conditions lumineuses ou sombres de la pièce, ce qui fait du S95D de Samsung le meilleur téléviseur du CES 2024.