Samsung S95D стал вершиной телевизионных технологий на выставке CES 2024

Ожидалось, что на выставке CES 2024 года все внимание будет приковано к достижениям в области технологий искусственного интеллекта. Действительно, ИИ был широко распространен и занимал значительное место в центре внимания. Но, ко всеобщему удивлению, трибуны, самые гламурные пресс-релизы и некоторые премьерные презентации продуктов были посвящены телевизионным технологиям. OLED-телевизор Samsung S95D с революционным безбликовым экраном стал явным победителем.

Технология антибликового дисплея, встроенная в S95D, открывает эру просмотра телепередач без бликов. Именно эта инновация поднимает уже зарекомендовавший себя телевизор высокого стандарта на новый уровень качества повседневного использования. Более того, это непревзойденное качество просмотра не обойдется вам дорого, что делает его доступным продуктом в обычных торговых точках, таких как Best Buy.

Творения, представленные на выставке CES 2024, превзошли все ожидания, представив звездный спектр технологий OLED, QLED, лазерного телевидения и ЖК-дисплея, воплощающих в себе функции и обновления, которых жаждут потребители. Вопреки распространенному восприятию ценовой конкуренции, на мероприятии были представлены телевизоры, обещающие улучшенное погружение, позволяющее наслаждаться новейшим контентом без истощения потребительского бюджета.

Модельный ряд телевизоров 2024 года, представленный на выставке CES 2024, воплотил в себе замечательные улучшения в таких аспектах, как качество изображения, яркость, новая структура, большие размеры экрана и доступные цены, охватывающие каждую категорию.

Тем не менее, стоит отметить, что OLED-телевизор Samsung S95D не стал ожидаемым событием. В число высокопоставленных претендентов входили прозрачный OLED-телевизор LG, 115-дюймовый QD-MiniLED-телевизор TCL, 150-дюймовый 8K-проектор Samsung Premiere 8K, radiant 110UX от Hisense с яркостью 10 000 нит и 40 000 зон затемнения, а также высококлассный 137 C SEED. -дюймовый складной телевизор N1 по ошеломляющей цене в 200 000 долларов.

Тем не менее, Samsung S95D, выделяющийся среди этих гигантов, с его тонкой, но революционной функцией отсутствия бликов, действительно представлял собой зрелище. Сочетание цвета, детализации, контрастности, динамического диапазона и общего качества изображения, которое предлагает этот телевизор, не имеет себе равных ни у одной другой модели на выставке CES. Качество просмотра остается стабильным независимо от угла обзора, яркого или темного помещения, что делает Samsung S95D лучшим телевизором CES 2024.