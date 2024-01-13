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三星 S95D 在 CES 2024 上成为电视技术的巅峰

Jan 13, 2024
三星 S95D 在 CES 2024 上成为电视技术的巅峰

2024 年的 CES，所有人的目光都将聚焦于人工智能技术的进步。确实，人工智能盛行，在很大程度上占据了风头。但令所有人惊讶的是，看台、最迷人的新闻稿以及一些重要的产品演示都与电视技术有关。三星 S95D OLED 电视以其革命性的防眩光屏幕成为明显的赢家。

S95D中嵌入的抗反射显示技术开创了无眩光电视观看时代。这项创新将已经成熟的高标准电视提升到日常使用卓越的新水平。此外，这种无与伦比的观看体验并不需要花很多钱，这使得它成为百思买等普通零售店的一款易于购买的产品。

CES 2024 上展示的产品超出了所有人的预期，展示了一系列一流的 OLED、QLED、激光电视和 LCD 技术，所有这些都体现了消费者渴望的功能和升级。与价格竞争的普遍看法相反，该活动展示的电视承诺增强沉浸感，让消费者在不耗尽预算的情况下欣赏最新内容。

CES 2024 上推出的 2024 电视产品阵容在画质、亮度、新结构、大屏幕尺寸以及亲民价格等方面都有显着提升，涵盖各个类别。

然而，值得注意的是，三星 S95D OLED 电视并没有达到预期的热销。高调的竞争者包括LG的透明OLED电视、TCL的115英寸QD-MiniLED电视、三星自己的The Premiere 8K 150英寸8K投影仪、海信的Radiant 110UX拥有10,000尼特的亮度和40,000个调光区域，以及C SEED的高端137英寸 N1 折叠电视售价高达 20 万美元。

尽管如此，在众多巨头中脱颖而出的三星S95D以其微妙而改变游戏规则的防眩光功能确实引人注目。这款电视在色彩、细节、对比度、动态范围和整体图像质量方面的融合是 CES 上任何其他型号都无法比拟的。无论视角、明亮或黑暗的房间条件如何，观看质量都保持一致，真正使三星 S95D 成为 CES 2024 的最佳电视。

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