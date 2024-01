El S95D de Samsung emerge como la cima de la tecnología televisiva en CES 2024

En el CES de 2024, se esperaba que todas las miradas estuvieran fijadas en los avances en la tecnología de inteligencia artificial. De hecho, la IA prevalecía y ocupaba en gran medida el protagonismo. Pero para sorpresa de todos, las tribunas, los comunicados de prensa más glamorosos y algunas de las presentaciones de productos más importantes giraban en torno a la tecnología televisiva. El televisor OLED S95D de Samsung con su revolucionaria pantalla antirreflejos resultó el claro ganador.

La tecnología de pantalla antirreflectante incorporada en el S95D marca el comienzo de una era en la que se puede ver televisión sin reflejos. Esta misma innovación eleva un televisor de alto estándar ya establecido a un nuevo nivel de excelencia para el uso diario. Además, esta experiencia de visualización incomparable no cuesta mucho dinero, lo que lo convierte en un producto accesible en tiendas minoristas generales como Best Buy.

Las creaciones presentadas en CES 2024 trascendieron todas las expectativas y presentaron una gama estelar de tecnologías OLED, QLED, Laser TV y LCD, todas ellas incorporando características y actualizaciones que los consumidores anhelan. Contrariamente a la percepción común de una competencia de precios, el evento presentó televisores que prometían una mayor inmersión para saborear el contenido más reciente sin agotar el presupuesto del consumidor.

Las líneas de televisores 2024 presentadas en CES 2024 incorporaron mejoras notables en aspectos como calidad de imagen, brillo, nuevas estructuras, tamaños de pantalla masivos y precios asequibles que abarcan todas las categorías.

Sin embargo, vale la pena señalar que el televisor OLED Samsung S95D no fue el éxito previsto. Los contendientes de alto perfil incluyeron el televisor OLED transparente de LG, el televisor QD-MiniLED de 115 pulgadas de TCL, el proyector 8K The Premiere 8K de 150 pulgadas de Samsung, el radiante 110UX de Hisense con 10,000 nits de brillo y 40,000 zonas de atenuación, y el 137 de gama alta de C SEED. Televisor plegable N1 de pulgadas con un increíble precio de 200.000 dólares.

Sin embargo, destacando entre estos gigantes, el Samsung S95D con su característica sutil pero innovadora sin reflejos era realmente un espectáculo digno de contemplar. La combinación de color, detalle, contraste, rango dinámico y calidad de imagen general que ofrece este televisor no tiene comparación con ningún otro modelo en el CES. La calidad de visualización sigue siendo constante independientemente del ángulo de visión y de las condiciones de iluminación u oscuridad de la habitación, lo que realmente convierte al S95D de Samsung en el mejor televisor de CES 2024.