Tijdens de CES van 2024 werd verwacht dat alle ogen gefixeerd zouden zijn op de vooruitgang in de AI-technologie. AI was inderdaad alomtegenwoordig en stond voor een groot deel in de schijnwerpers. Maar tot ieders verbazing gingen de tribunes, de meest glamoureuze persberichten en enkele van de belangrijkste productpresentaties allemaal over televisietechnologie. Samsung's S95D OLED TV met zijn revolutionaire, niet-verblindende scherm kwam als duidelijke winnaar naar voren.

De anti-reflecterende displaytechnologie die in de S95D is ingebed, luidt een tijdperk van verblindingsvrij televisiekijken in. Juist deze innovatie tilt een reeds gevestigde hoogwaardige tv naar een nieuw niveau van uitmuntendheid voor dagelijks gebruik. Bovendien is deze ongeëvenaarde kijkervaring niet duur, waardoor het een toegankelijk product is bij algemene winkels zoals Best Buy.

De creaties die op CES 2024 werden getoond, overtroffen alle verwachtingen en presenteerden een geweldige reeks OLED-, QLED-, Laser TV- en LCD-technologieën, die allemaal functies en upgrades belichamen waar consumenten naar hunkeren. In tegenstelling tot de algemene perceptie van prijsconcurrentie, presenteerde het evenement tv's die een betere immersie beloofden voor het genieten van de nieuwste inhoud zonder het budget van de consument uit te putten.

De line-ups van 2024 TV die op CES 2024 werden geïntroduceerd, belichaamden opmerkelijke verbeteringen in aspecten als beeldkwaliteit, helderheid, nieuwe structuren, enorme schermformaten en zakvriendelijke prijzen in elke categorie.

Toch is het vermeldenswaard dat de Samsung S95D OLED TV niet de voorspelde showstopper was. Spraakmakende kanshebbers waren onder meer LG's transparante OLED TV, TCL's 115-inch QD-MiniLED TV, Samsung's eigen The Premiere 8K 150-inch 8K-projector, Hisense's stralende 110UX met 10.000 nits helderheid en 40.000 dimzones, en C SEED's high-end 137 -inch N1 opvouwbare tv met een verbazingwekkend prijskaartje van $ 200.000.

Niettemin was de Samsung S95D, die hoog tussen deze giganten stond, met zijn subtiele maar baanbrekende, niet-verblindende functie inderdaad een lust voor het oog. De samensmelting van kleur, details, contrast, dynamisch bereik en algehele beeldkwaliteit die deze tv biedt, is ongeëvenaard door enig ander model op CES. De kijkkwaliteit blijft consistent, ongeacht de kijkhoek en de lichte of donkere kameromstandigheden, waardoor Samsungs S95D echt de beste tv van CES 2024 wordt genoemd.