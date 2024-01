S95D da Samsung surge como o auge da tecnologia de televisão na CES 2024

Na CES de 2024, esperava-se que todos os olhos estivessem fixados nos avanços da tecnologia de IA. Na verdade, a IA prevaleceu, ocupando em grande medida os holofotes. Mas, para surpresa de todos, as arquibancadas, os comunicados de imprensa mais glamorosos e algumas das principais apresentações de produtos eram sobre tecnologia televisiva. A TV OLED S95D da Samsung, com sua revolucionária tela anti-reflexo, emergiu como a vencedora.

A tecnologia de tela anti-reflexo incorporada no S95D inaugura uma era de visualização de televisão sem reflexos. Esta inovação eleva uma TV de alto padrão já estabelecida a um novo nível de excelência no uso diário. Além disso, essa experiência de visualização incomparável não custa muito, tornando-o um produto acessível em lojas de varejo em geral, como a Best Buy.

As criações apresentadas na CES 2024 transcenderam todas as expectativas, apresentando uma gama estelar de tecnologias OLED, QLED, TV Laser e LCD, todas incorporando recursos e atualizações que os consumidores desejam. Contrariando a percepção comum de competição de preços, o evento apresentou TVs que prometem maior imersão para saborear o conteúdo mais recente sem esgotar o orçamento do consumidor.

As linhas de TV 2024 apresentadas na CES 2024 incorporaram melhorias notáveis ​​em aspectos como qualidade de imagem, brilho, novas estruturas, tamanhos de tela enormes e preços acessíveis, abrangendo todas as categorias.

No entanto, é importante notar que a TV OLED Samsung S95D não foi o empecilho previsto. Concorrentes de alto nível incluíam a TV OLED transparente da LG, a TV QD-MiniLED de 115 polegadas da TCL, o projetor The Premiere 8K de 150 polegadas 8K da própria Samsung, o radiante 110UX da Hisense com 10.000 nits de brilho e 40.000 zonas de escurecimento, e o high-end 137 da C SEED. TV dobrável N1 de 1 polegada com um preço surpreendente de US$ 200.000.

No entanto, destacando-se entre estes gigantes, o Samsung S95D com a sua funcionalidade anti-reflexo subtil mas revolucionária foi de facto um espetáculo para ser visto. A fusão de cores, detalhes, contraste, faixa dinâmica e qualidade geral de imagem que esta TV oferece é incomparável a qualquer outro modelo na CES. A qualidade de visualização permanece consistente independentemente do ângulo de visão e das condições da sala clara ou escura, marcando verdadeiramente a S95D da Samsung como a melhor TV da CES 2024.