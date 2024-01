Samsung S95D okazuje się szczytem technologii telewizyjnej na targach CES 2024

Oczekiwano, że podczas targów CES w 2024 r. oczy wszystkich będą zwrócone na postęp w technologii sztucznej inteligencji. Rzeczywiście, sztuczna inteligencja była powszechna i w dużym stopniu znajdowała się w centrum uwagi. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, trybuny, najbardziej efektowne komunikaty prasowe i niektóre z najważniejszych prezentacji produktów dotyczyły technologii telewizyjnej. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się telewizor OLED S95D firmy Samsung z rewolucyjnym, nieoślepiającym ekranem.

Technologia wyświetlacza antyrefleksyjnego wbudowana w S95D rozpoczyna erę oglądania telewizji bez odblasków. Ta właśnie innowacja podnosi już ustalony telewizor o wysokim standardzie na nowy poziom doskonałości w codziennym użytkowaniu. Co więcej, to niezrównane wrażenia wizualne nie obciążają banku, dzięki czemu jest to produkt dostępny w ogólnych punktach sprzedaży detalicznej, takich jak Best Buy.

Kreacje zaprezentowane na targach CES 2024 przekroczyły wszelkie oczekiwania, prezentując znakomitą gamę technologii OLED, QLED, telewizorów laserowych i LCD, z których wszystkie zawierają funkcje i ulepszenia, których pragną konsumenci. Wbrew powszechnemu postrzeganiu konkurencji cenowej, podczas wydarzenia zaprezentowano telewizory obiecujące lepszą immersję, pozwalającą delektować się najnowszymi treściami bez nadwyrężania budżetu konsumenta.

Linia telewizorów na rok 2024 zaprezentowana na targach CES 2024 obejmowała niezwykłe ulepszenia w takich aspektach, jak jakość obrazu, jasność, nowe struktury, ogromne rozmiary ekranów i przyjazne dla kieszeni ceny w każdej kategorii.

Warto jednak zauważyć, że telewizor OLED Samsung S95D nie był przewidywanym hitem. Do najważniejszych rywali zaliczały się przezroczysty telewizor OLED firmy LG, 115-calowy telewizor QD-MiniLED firmy TCL, 150-calowy projektor 8K The Premiere 8K firmy Samsung, promiennik 110UX firmy Hisense o jasności 10 000 nitów i 40 000 stref przyciemnienia oraz wysokiej klasy model 137 firmy C SEED -calowy składany telewizor N1 w zdumiewającej cenie 200 000 dolarów.

Niemniej jednak, wyróżniający się wśród tych gigantów Samsung S95D ze swoją subtelną, ale rewolucyjną funkcją zapobiegającą odblaskom był naprawdę wartym uwagi widokiem. Połączenie koloru, szczegółów, kontrastu, zakresu dynamiki i ogólnej jakości obrazu, jakie oferuje ten telewizor, nie ma sobie równych w żadnym innym modelu na targach CES. Jakość obrazu pozostaje niezmienna niezależnie od kąta patrzenia oraz warunków w jasnym lub ciemnym pomieszczeniu, co zdecydowanie wyróżnia Samsunga S95D jako najlepszy telewizor targów CES 2024.