Samsung S95D, CES 2024'te Televizyon Teknolojisinin Zirvesi Olarak Ortaya Çıkıyor

2024 CES'te tüm gözlerin yapay zeka teknolojisindeki gelişmelere çevrilmesi bekleniyordu. Aslında AI yaygındı ve ilgi odağını büyük ölçüde işgal ediyordu. Ancak herkesi şaşırtacak şekilde tribünler, en gösterişli basın bültenleri ve bazı önde gelen ürün sunumlarının tamamı televizyon teknolojisiyle ilgiliydi. Devrim yaratan parlamayan ekranıyla Samsung'un S95D OLED TV'si açık ara kazanan oldu.

S95D'de yerleşik olarak bulunan yansıma önleyici ekran teknolojisi, parlamasız televizyon izleme çağını başlatıyor. Bu yenilik, halihazırda kurulmuş olan yüksek standartlı TV'yi günlük kullanım mükemmelliğinde yeni bir düzeye yükseltiyor. Üstelik bu rakipsiz görüntüleme deneyimi bütçenizi zorlamadığından Best Buy gibi genel perakende satış noktalarında da erişilebilir bir ürün haline geliyor.

CES 2024'te sergilenen tasarımlar tüm beklentileri aşarak mükemmel bir OLED, QLED, Lazer TV ve LCD teknolojileri yelpazesi sunarak tüketicilerin arzuladığı özellikleri ve yükseltmeleri bünyesinde barındırıyor. Fiyat rekabeti yönündeki yaygın algının aksine, etkinlikte tüketicinin bütçesini tüketmeden en yeni içeriklerin keyfini çıkarması için gelişmiş bir sürükleyicilik vaat eden TV'ler sunuldu.

CES 2024'te tanıtılan 2024 TV serileri; görüntü kalitesi, parlaklık, yeni yapılar, devasa ekran boyutları ve her kategoriyi kapsayan cep dostu fiyatlar gibi konularda dikkate değer iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyordu.

Yine de Samsung S95D OLED TV'nin beklenen ilgi çekici olmadığını belirtmekte fayda var. Yüksek profilli yarışmacılar arasında LG'nin Şeffaf OLED TV'si, TCL'nin 115 inç QD-MiniLED TV'si, Samsung'un kendi The Premiere 8K 150 inç 8K projektörü, Hisense'nin 10.000 nit parlaklık ve 40.000 karartma bölgesine sahip parlak 110UX'u ve C SEED'in üst düzey 137'si yer alıyor. -inç N1 katlanır TV ve 200.000 $'lık inanılmaz bir fiyat etiketi.

Yine de, bu devler arasında dimdik ayakta duran Samsung S95D, incelikli ancak oyunun kurallarını değiştiren parlamayı önleme özelliğiyle gerçekten de görülmeye değer bir manzaraydı. Bu TV'nin sunduğu renk, ayrıntı, kontrast, dinamik aralık ve genel görüntü kalitesinin birleşimi, CES'teki hiçbir modelle karşılaştırılamaz. İzleme açısı, aydınlık veya karanlık oda koşulları ne olursa olsun izleme kalitesi tutarlı kalıyor ve Samsung S95D'yi gerçekten CES 2024'ün en iyi TV'si olarak damgalıyor.