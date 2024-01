Auf der CES 2024 sollten alle Augen auf die Fortschritte in der KI-Technologie gerichtet sein. Tatsächlich war KI weit verbreitet und stand weitgehend im Rampenlicht. Doch zur Überraschung aller standen die Tribünen, die glamourösesten Pressemitteilungen und einige der wichtigsten Produktpräsentationen ganz im Zeichen der Fernsehtechnik. Als klarer Sieger ging der OLED-Fernseher S95D von Samsung mit seinem revolutionären, blendfreien Bildschirm hervor.

Die im S95D integrierte Antireflex-Display-Technologie läutet eine Ära des blendfreien Fernsehens ein. Genau diese Innovation hebt einen bereits etablierten Fernseher mit hohem Standard auf ein neues Niveau der Exzellenz im täglichen Gebrauch. Darüber hinaus sprengt dieses unvergleichliche Seherlebnis nicht Ihr Budget, was es zu einem zugänglichen Produkt in allgemeinen Einzelhandelsgeschäften wie Best Buy macht.

Die auf der CES 2024 präsentierten Kreationen übertrafen alle Erwartungen und präsentierten eine herausragende Auswahl an OLED-, QLED-, Laser-TV- und LCD-Technologien, die alle Funktionen und Upgrades verkörperten, nach denen sich Verbraucher sehnen. Entgegen der landläufigen Vorstellung eines Preiswettbewerbs wurden auf der Veranstaltung Fernseher vorgestellt, die ein verbessertes Eintauchen in den Genuss der neuesten Inhalte versprechen, ohne das Budget des Verbrauchers zu belasten.

Die auf der CES 2024 vorgestellten Fernsehserien 2024 verkörperten bemerkenswerte Verbesserungen in Aspekten wie Bildqualität, Helligkeit, neue Strukturen, riesige Bildschirmgrößen und taschenfreundliche Preise in allen Kategorien.

Dennoch ist es erwähnenswert, dass der Samsung S95D OLED-Fernseher nicht der erwartete Showstopper war. Zu den hochkarätigen Konkurrenten gehörten der transparente OLED-Fernseher von LG, der 115-Zoll-QD-MiniLED-Fernseher von TCL, der 150-Zoll-8K-Projektor The Premiere 8K von Samsung, der strahlende 110UX von Hisense mit 10.000 Nits Helligkeit und 40.000 Dimmzonen sowie der High-End-137 von C SEED -Zoll-Klappfernseher N1 mit einem erstaunlichen Preis von 200.000 US-Dollar.

Dennoch war das Samsung S95D mit seiner subtilen, aber bahnbrechenden Blendfreiheitsfunktion, die zwischen diesen Giganten hervorragte, tatsächlich ein unvergesslicher Anblick. Die Kombination aus Farbe, Details, Kontrast, Dynamikumfang und Gesamtbildqualität, die dieser Fernseher bietet, ist mit keinem anderen Modell auf der CES zu vergleichen. Die Anzeigequalität bleibt unabhängig vom Betrachtungswinkel und den hellen oder dunklen Raumbedingungen konstant und macht den Samsung S95D wirklich zum besten Fernseher der CES 2024.