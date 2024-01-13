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يظهر جهاز S95D من سامسونج باعتباره قمة تكنولوجيا التلفزيون في معرض CES 2024

Jan 13, 2024
يظهر جهاز S95D من سامسونج باعتباره قمة تكنولوجيا التلفزيون في معرض CES 2024

في معرض CES لعام 2024، كان من المتوقع أن تركز كل الأنظار على التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي الواقع، كان الذكاء الاصطناعي سائدًا، ويحتل الأضواء إلى حد كبير. ولكن لمفاجأة الجميع، كانت المدرجات والبيانات الصحفية الأكثر روعة وبعض العروض التقديمية الرائدة للمنتجات تدور كلها حول تكنولوجيا التلفزيون. وبرز تلفزيون سامسونج S95D OLED المزود بشاشته الثورية الخالية من الوهج باعتباره الفائز الواضح.

إن تقنية العرض المضادة للانعكاس المضمنة في جهاز S95D تبشر بعصر من المشاهدة التلفزيونية الخالية من الوهج. يعمل هذا الابتكار بالذات على رفع مستوى التلفزيون عالي المستوى الذي تم إنشاؤه بالفعل إلى مستوى جديد من التميز في الاستخدام اليومي. علاوة على ذلك، فإن تجربة المشاهدة التي لا مثيل لها هذه لا تكلف الكثير من المال، مما يجعلها منتجًا يمكن الوصول إليه في منافذ البيع بالتجزئة العامة مثل Best Buy.

لقد تجاوزت الإبداعات التي تم عرضها في معرض CES 2024 كل التوقعات، حيث قدمت مجموعة ممتازة من تقنيات OLED وQLED وتلفزيون الليزر وLCD، وكلها تجسد الميزات والترقيات التي يتوق إليها المستهلكون. وخلافًا للتصور الشائع عن المنافسة السعرية، قدم الحدث أجهزة تلفزيون واعدة بانغماس معزز لتذوق أحدث المحتوى دون استنزاف ميزانية المستهلك.

جسدت تشكيلة تلفزيونات 2024 التي تم تقديمها في معرض CES 2024 تحسينات ملحوظة في جوانب مثل جودة الصورة والسطوع والهياكل الجديدة وأحجام الشاشات الضخمة وأسعار مناسبة للجيب تشمل كل فئة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تلفزيون Samsung S95D OLED TV لم يكن هو العرض المتوقع. ومن بين المتنافسين رفيعي المستوى تلفزيون OLED الشفاف من إل جي، وتلفزيون QD-MiniLED مقاس 115 بوصة من TCL، وجهاز العرض Premiere 8K مقاس 150 بوصة 8K الخاص بشركة سامسونج، وجهاز العرض 110UX المشع من Hisense الذي يتميز بسطوع 10000 شمعة و40000 منطقة تعتيم، و137 جهاز C SEED المتطور. تلفزيون N1 قابل للطي بحجم بوصة وبسعر مذهل يبلغ 200000 دولار.

ومع ذلك، يقف هاتف Samsung S95D شامخًا بين هؤلاء العمالقة، بفضل ميزته الخالية من الوهج الدقيقة والتي غيرت قواعد اللعبة، وكان بالفعل مشهدًا يستحق المشاهدة. إن دمج اللون والتفاصيل والتباين والنطاق الديناميكي وجودة الصورة الشاملة التي يقدمها هذا التلفزيون لا مثيل لها من قبل أي طراز آخر في معرض CES. وتظل جودة المشاهدة ثابتة بغض النظر عن زاوية المشاهدة، أو ظروف الغرفة الساطعة أو المظلمة، مما يجعل جهاز S95D من سامسونج أفضل تلفزيون في معرض CES 2024.

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