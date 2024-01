L'S95D di Samsung emerge come l'apice della tecnologia televisiva al CES 2024

Nel CES del 2024, ci si aspettava che tutti gli occhi fossero puntati sui progressi della tecnologia AI. In effetti, l’intelligenza artificiale era prevalente, occupando in larga misura le luci della ribalta. Ma, con sorpresa di tutti, le tribune, i comunicati stampa più glamour e alcune delle presentazioni di prodotti più importanti erano tutti incentrati sulla tecnologia televisiva. Il TV OLED S95D di Samsung, con il suo rivoluzionario schermo antiriflesso, è risultato il chiaro vincitore.

La tecnologia del display antiriflesso incorporata nell'S95D inaugura un'era di visione televisiva senza abbagliamenti. Proprio questa innovazione eleva un televisore di alto livello già affermato a un nuovo livello di eccellenza nell’uso quotidiano. Inoltre, questa impareggiabile esperienza visiva non costa una fortuna, rendendolo un prodotto accessibile presso i punti vendita generalisti come Best Buy.

Le creazioni presentate al CES 2024 hanno superato tutte le aspettative, presentando una gamma stellare di tecnologie OLED, QLED, Laser TV e LCD, tutte dotate di funzionalità e aggiornamenti tanto desiderati dai consumatori. Contrariamente alla percezione comune di una competizione sui prezzi, l'evento ha presentato televisori che promettevano una maggiore immersione per assaporare i contenuti più recenti senza prosciugare il budget del consumatore.

Le line-up di TV 2024 introdotte al CES 2024 incorporano notevoli miglioramenti in aspetti quali qualità delle immagini, luminosità, nuove strutture, enormi dimensioni dello schermo e prezzi tascabili che abbracciano ogni categoria.

Tuttavia, vale la pena notare che il TV OLED Samsung S95D non si è rivelato il ostacolo previsto. Tra i contendenti di alto profilo c'erano il TV OLED trasparente di LG, il TV QD-MiniLED da 115 pollici di TCL, il proiettore 8K The Premiere 8K da 150 pollici di Samsung, il radioso 110UX di Hisense che vanta 10.000 nit di luminosità e 40.000 zone di oscuramento, e il TV 137 di fascia alta di C SEED. TV pieghevole N1 da pollici con un prezzo sorprendente di $ 200.000.

Tuttavia, in piedi tra questi giganti, Samsung S95D con la sua funzionalità antiriflesso sottile ma rivoluzionaria era davvero uno spettacolo da vedere. La fusione di colore, dettaglio, contrasto, gamma dinamica e qualità complessiva dell'immagine offerta da questo televisore non ha eguali in nessun altro modello al CES. La qualità di visione rimane costante indipendentemente dall'angolo di visione, dalle condizioni della stanza luminosa o buia, rendendo davvero l'S95D di Samsung il miglior televisore del CES 2024.