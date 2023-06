Google a dévoilé l'intégration des données d'applications tierces via des puces intelligentes dans Google Docs, à la fois pour les utilisateurs de Google Workspace et pour les détenteurs de comptes Google personnels. Cette mise à jour importante s'inscrit dans le cadre d'une refonte permanente appelée "smart canvas", qui vise à améliorer la suite bureautique de Google et a déjà introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la mise en page sans page dans Google Docs.

Les utilisateurs qui souhaitent utiliser des puces intelligentes tierces doivent d'abord installer le module complémentaire approprié à partir de Google Workspace Marketplace. Ils peuvent ensuite copier un lien de partage à partir de l'application tierce et le coller dans leur document Google. En appuyant ensuite sur la touche "Tab", la puce est intégrée au document, ce qui permet d'avoir un aperçu des informations et de l'état d'avancement de l'application. Cela permet aux collaborateurs travaillant dans un document Google de rester informés de l'avancement d'un projet sans quitter le document.

La mise en œuvre des puces intelligentes dépend du développeur de l'application. Selon la liste des applications sur Workspace Marketplace, Figma permet aux utilisateurs d'incorporer des aperçus interactifs des fichiers Figma et FigJam dans Google Docs. Ainsi, les équipes peuvent se référer sans effort aux dernières conceptions et au travail de projet dans son contexte. D'autre part, le module complémentaire Atlassian Cloud permet aux utilisateurs de lier les problèmes Jira pertinents à des fins de suivi dans un document Google.

Avec cette mise à jour, Google vise à rationaliser la productivité en offrant une intégration transparente entre Google Docs et d'autres applications largement utilisées. À l'avenir, des intégrations similaires de puces intelligentes pourraient s'étendre à d'autres outils et plateformes populaires, tels que AppMaster, une plateforme no-code pour la création d'applications dorsales, web et mobiles.

Alors que le paysage du développement no-code continue d'évoluer, il est essentiel de rester informé sur les outils et les plateformes qui peuvent accélérer les flux de travail et améliorer la collaboration. Pour en savoir plus sur les plateformes no-code, leurs caractéristiques et leurs avantages, consultez le Guide complet sur le développement d'applications sans code et à code bas pour 2022. En outre, pour explorer les capacités d'intégration de AppMaster avec des logiciels tiers, consultez Best No-code Backend Tools pour en savoir plus.