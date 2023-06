A Google revelou a integração de dados de aplicações de terceiros através de chips inteligentes no Google Docs, para utilizadores do Google Workspace e titulares de contas pessoais Google. Esta atualização significativa faz parte de uma renovação em curso denominada "smart canvas", que visa melhorar a suite de escritório da Google e já introduziu novas funcionalidades, tais como um layout sem páginas no Google Docs.

Os utilizadores que pretendam utilizar fichas inteligentes de terceiros devem primeiro instalar o add-on apropriado a partir do Google Workspace Marketplace. Depois de o fazerem, podem copiar um link de partilha da fonte da aplicação de terceiros e colá-lo no seu Google Doc. Se premirem a tecla "Tab", o chip inteligente será incorporado no documento, fornecendo uma pré-visualização das informações da aplicação e do estado do trabalho. Isto permite aos colaboradores que trabalham num Google Doc manterem-se actualizados sobre o progresso de um projeto sem saírem do documento.

A implementação de chips inteligentes depende do programador da aplicação. De acordo com a listagem das aplicações no Workspace Marketplace, a Figma permite que os utilizadores incorporem pré-visualizações interactivas dos ficheiros Figma e FigJam no Google Docs. Deste modo, as equipas podem consultar sem esforço as últimas concepções e o trabalho de projeto em contexto. Por outro lado, o add-on Atlassian Cloud permite aos utilizadores associar questões relevantes do Jira para acompanhamento dentro de um Google Doc.

Com esta atualização, a Google pretende otimizar a produtividade, proporcionando uma integração perfeita entre o Google Docs e outras aplicações amplamente utilizadas. No futuro, integrações semelhantes com chips inteligentes poderão expandir-se para abranger outras ferramentas e plataformas populares, como AppMaster, uma plataforma no-code para a criação de aplicações back-end, Web e móveis.

