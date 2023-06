Google hat die Integration von Daten aus Drittanbieter-Apps über Smart Chips in Google Text & Tabellen vorgestellt, die sich sowohl an Nutzer von Google Workspace als auch an Inhaber von persönlichen Google-Konten richtet. Dieses wichtige Update ist Teil einer laufenden Überarbeitung mit dem Namen "Smart Canvas", die darauf abzielt, Googles Office-Suite zu verbessern und bereits neue Funktionen wie ein seitenloses Layout in Google Text & Tabellen eingeführt hat.

Nutzer, die Smart Chips von Drittanbietern verwenden möchten, müssen zunächst das entsprechende Add-on aus dem Google Workspace Marketplace installieren. Danach können sie einen Freigabelink aus der Quelle der Drittanbieter-App kopieren und in ihr Google Docs einfügen. Durch Drücken der Tabulatortaste wird der Smart Chip in das Dokument eingebettet und eine Vorschau auf die Informationen und den Arbeitsstatus der App angezeigt. Auf diese Weise können Mitarbeiter, die in einem Google-Dokument arbeiten, über den Fortschritt eines Projekts auf dem Laufenden bleiben, ohne das Dokument verlassen zu müssen.

Die Implementierung von Smart Chips hängt vom App-Entwickler ab. Laut der Auflistung der Apps im Workspace Marketplace ermöglicht Figma den Nutzern, interaktive Vorschauen von Figma- und FigJam-Dateien in Google Docs einzubinden. Auf diese Weise können Teams mühelos auf die neuesten Entwürfe und Projektarbeiten im Kontext verweisen. Andererseits ermöglicht das Atlassian Cloud Add-on den Nutzern, relevante Jira-Probleme zur Nachverfolgung innerhalb eines Google Docs zu verknüpfen.

Mit diesem Update möchte Google die Produktivität steigern, indem es eine nahtlose Integration zwischen Google Docs und anderen weit verbreiteten Anwendungen ermöglicht. In Zukunft könnten ähnliche Smart-Chip-Integrationen auch auf andere beliebte Tools und Plattformen ausgeweitet werden, wie AppMaster, eine no-code Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen.

Da sich die no-code Entwicklungslandschaft ständig weiterentwickelt, ist es wichtig, über Tools und Plattformen informiert zu bleiben, die Arbeitsabläufe beschleunigen und die Zusammenarbeit verbessern können. Um mehr über no-code Plattformen, ihre Funktionen und Vorteile zu erfahren, besuchen Sie den Full Guide on No-Code and Low-Code App Development for 2022. Weitere Informationen zu den Integrationsmöglichkeiten von AppMaster mit Software von Drittanbietern finden Sie unter Best No-code Backend Tools.