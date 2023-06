Google heeft de integratie van app-gegevens van derden via slimme chips in Google Docs onthuld, voor zowel Google Workspace-gebruikers als houders van een persoonlijk Google-account. Deze belangrijke update maakt deel uit van een voortdurende vernieuwing die 'smart canvas' wordt genoemd en die Google's Office-suite moet verbeteren en die al nieuwe functies heeft geïntroduceerd, zoals een paginaloze lay-out in Google Docs.

Gebruikers die smart chips van derden willen gebruiken, moeten eerst de juiste add-on installeren van de Google Workspace Marketplace. Daarna kunnen ze een gedeelde link kopiëren uit de bron van de app van derden en deze in hun Google Doc plakken. Door daarna op de 'Tab'-toets te drukken, wordt de intelligente chip in het document geïntegreerd en wordt een voorbeeld van de informatie en werkstatus van de app weergegeven. Hierdoor kunnen medewerkers die in een Google Doc werken op de hoogte blijven van de voortgang van een project zonder het document te verlaten.

De implementatie van smart chips hangt af van de app-ontwikkelaar. Volgens de Workspace Marketplace listings van de apps, faciliteert Figma gebruikers om interactieve previews van Figma en FigJam bestanden in Google Docs op te nemen. Hierdoor kunnen teams moeiteloos verwijzen naar de nieuwste ontwerpen en projectwerk in context. Aan de andere kant stelt de Atlassian Cloud add-on gebruikers in staat om relevante Jira-problemen te koppelen voor tracking binnen een Google-document.

Met deze update wil Google de productiviteit stroomlijnen door een naadloze integratie te bieden tussen Google Docs en andere veelgebruikte applicaties. In de toekomst kunnen soortgelijke integraties met slimme chips verder worden uitgebreid naar andere populaire tools en platforms, zoals AppMaster, een no-code platform voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties.

