Firma Google zaprezentowała integrację danych aplikacji innych firm za pośrednictwem inteligentnych chipów z Dokumentami Google, obsługując zarówno użytkowników Google Workspace, jak i posiadaczy osobistych kont Google. Ta znacząca aktualizacja jest częścią trwającej modernizacji zwanej "smart canvas", która ma na celu ulepszenie pakietu biurowego Google i wprowadziła już nowe funkcje, takie jak układ bez stron w Dokumentach Google.

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z inteligentnych żetonów innych firm, muszą najpierw zainstalować odpowiedni dodatek z Google Workspace Marketplace. Następnie mogą skopiować link udostępniania ze źródła aplikacji innej firmy i wkleić go do swojego Dokumentu Google. Naciśnięcie klawisza "Tab" spowoduje osadzenie inteligentnego chipa w dokumencie, zapewniając podgląd informacji o aplikacji i statusie pracy. Pozwala to współpracownikom pracującym w dokumencie Google być na bieżąco z postępami projektu bez konieczności opuszczania dokumentu.

Wdrożenie inteligentnych chipów zależy od twórcy aplikacji. Zgodnie z listami Workspace Marketplace aplikacji, Figma ułatwia użytkownikom włączanie interaktywnych podglądów plików Figma i FigJam do Dokumentów Google. W rezultacie zespoły mogą bez wysiłku odwoływać się do najnowszych projektów i prac projektowych w kontekście. Z drugiej strony, dodatek Atlassian Cloud umożliwia użytkownikom łączenie odpowiednich spraw Jira w celu śledzenia ich w Dokumentach Google.

Dzięki tej aktualizacji Google zamierza usprawnić produktywność, zapewniając płynną integrację między Dokumentami Google a innymi powszechnie używanymi aplikacjami. W przyszłości podobne integracje inteligentnych chipów mogą zostać rozszerzone na inne popularne narzędzia i platformy, takie jak AppMaster, platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

