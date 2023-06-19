Google, hem Google Workspace kullanıcılarına hem de kişisel Google hesabı sahiplerine hitap eden üçüncü taraf uygulama verilerinin akıllı çipler aracılığıyla Google Dokümanlar'a entegrasyonunu duyurdu. Bu önemli güncelleme, Google'ın ofis paketini geliştirmeyi amaçlayan ve Google Dokümanlar'da sayfasız düzen gibi yeni özellikleri zaten kullanıma sunmuş olan ve "akıllı tuval" adı verilen devam eden yenilemenin bir parçasıdır.

Üçüncü taraf akıllı yongaları kullanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Google Workspace Marketplace uygun eklentiyi yüklemesi gerekir. Bunu yaptıktan sonra, üçüncü taraf uygulama kaynağından bir paylaşım bağlantısını kopyalayabilir ve Google Dokümanlarına yapıştırabilirler. Daha sonra 'Sekme' tuşuna basmak, akıllı çipi belgeye yerleştirerek uygulamanın bilgilerinin ve çalışma durumunun bir önizlemesini sağlar. Bu, bir Google Dokümanında çalışan ortak çalışanların, dokümandan çıkmadan bir projenin ilerleyişi hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını sağlar.

Akıllı çiplerin uygulanması, uygulama geliştiricisine bağlıdır. Uygulamaların Workspace Marketplace listelemelerine göre Figma, kullanıcıların Figma ve FigJam dosyalarının etkileşimli önizlemelerini Google Docs'a dahil etmelerini kolaylaştırıyor. Sonuç olarak ekipler, bağlam içinde en son tasarımlara ve proje çalışmalarına zahmetsizce başvurabilir. Öte yandan, Atlassian Cloud eklentisi, kullanıcıların ilgili Jira sorunlarını bir Google Dokümanında izleme için bağlamasına olanak tanır.

Bu güncellemeyle Google, Google Dokümanlar ile yaygın olarak kullanılan diğer uygulamalar arasında sorunsuz entegrasyon sağlayarak üretkenliği kolaylaştırmayı hedefliyor. Gelecekte, benzer akıllı çip entegrasyonları AppMaster, a no-code platform for building backend, web, and mobile applications.

no-code geliştirme ortamı gelişmeye devam ederken, iş akışlarını hızlandırabilecek ve işbirliğini geliştirebilecek araçlar ve platformlar hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. no-code platformlar, özellikleri ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2022 için Kodsuz ve Düşük Kodlu Uygulama Geliştirmeye İlişkin Tam Kılavuz'u ziyaret edin. Ek olarak, AppMaster üçüncü taraf yazılımlarla entegrasyon yeteneklerini keşfetmek için, daha fazla bilgi için En İyi Kodsuz Arka Uç Araçlarına göz atın.