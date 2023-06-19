Компания Google представила интеграцию данных сторонних приложений с помощью смарт-чипов в Google Docs, предназначенную как для пользователей Google Workspace, так и для владельцев личных аккаунтов Google. Это значительное обновление является частью текущей реорганизации под названием "умный холст", которая направлена на улучшение офисного пакета Google и уже ввела новые функции, такие как бесстраничный макет в Google Docs.

Пользователи, которые хотят использовать смарт-фишки сторонних производителей, должны сначала установить соответствующее дополнение из Google Workspace Marketplace. После этого они могут скопировать ссылку на общий доступ из стороннего приложения и вставить ее в свой Google Doc. После этого нажатием клавиши "Tab" смарт-чип будет встроен в документ, обеспечивая предварительный просмотр информации о приложении и состоянии работы. Это позволяет сотрудникам, работающим в Google Doc, быть в курсе хода проекта, не выходя из документа.

Внедрение смарт-чипов зависит от разработчика приложения. Согласно листингу приложений на Workspace Marketplace, Figma позволяет пользователям включать интерактивные предварительные просмотры файлов Figma и FigJam в Google Docs. В результате команды могут без труда обращаться к последним разработкам и проектной работе в контексте. С другой стороны, дополнение Atlassian Cloud позволяет пользователям связывать соответствующие проблемы Jira для отслеживания в Документах Google.

С помощью этого обновления Google стремится оптимизировать производительность, обеспечивая бесшовную интеграцию между Документами Google и другими широко используемыми приложениями. В будущем подобные интеграции смарт-чипов могут расшириться и охватить другие популярные инструменты и платформы, такие как AppMaster, платформа no-code для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений.

Поскольку ландшафт no-code разработки продолжает развиваться, важно быть в курсе инструментов и платформ, которые могут ускорить рабочие процессы и улучшить сотрудничество. Чтобы узнать больше о платформах no-code, их возможностях и преимуществах, посетите Полное руководство по no-code/low-code разработке приложений на 2022 год. Кроме того, чтобы изучить возможности интеграции AppMaster со сторонним программным обеспечением, ознакомьтесь с Best No-code Backend Tools.