كشفت Google النقاب عن دمج بيانات تطبيقات الجهات الخارجية عبر شرائح ذكية في محرر مستندات Google ، مما يلبي احتياجات مستخدمي Google Workspace وأصحاب حسابات Google الشخصية. يعد هذا التحديث الهام جزءًا من عملية تجديد مستمرة تسمى "لوحة الرسم الذكية" ، والتي تهدف إلى تحسين مجموعة مكتب Google وقد قدمت بالفعل ميزات جديدة مثل التصميم غير المقسم إلى صفحات في محرر مستندات Google.

يجب على المستخدمين الذين يرغبون في استخدام شرائح ذكية لجهات خارجية أولاً تثبيت الوظيفة الإضافية المناسبة من Google Workspace Marketplace. بعد القيام بذلك ، يمكنهم نسخ رابط مشاركة من مصدر تطبيق الجهة الخارجية ولصقه في مستند Google الخاص بهم. سيؤدي الضغط على مفتاح "Tab" بعد ذلك إلى تضمين الشريحة الذكية في المستند ، مما يوفر معاينة لمعلومات التطبيق وحالة العمل. يتيح ذلك للمتعاونين الذين يعملون ضمن مستند Google البقاء على اطلاع دائم بتقدم المشروع دون الخروج من المستند.

يعتمد تنفيذ الرقائق الذكية على مطور التطبيق. وفقًا لقوائم Workspace Marketplace الخاصة بالتطبيقات ، تسهل Figma المستخدمين لدمج معاينات تفاعلية لملفات Figma و FigJam في محرر مستندات Google. نتيجة لذلك ، يمكن للفرق الرجوع بسهولة إلى أحدث التصميمات وأعمال المشروع في السياق. من ناحية أخرى ، تتيح الوظيفة الإضافية Atlassian Cloud للمستخدمين ربط مشكلات Jira ذات الصلة للتتبع داخل مستند Google.

مع هذا التحديث ، تهدف Google إلى تبسيط الإنتاجية من خلال توفير تكامل سلس بين مُحرر مستندات Google والتطبيقات الأخرى المستخدمة على نطاق واسع. في المستقبل ، يمكن أن تتوسع عمليات تكامل الرقائق الذكية المماثلة لتشمل الأدوات والأنظمة الأساسية الشائعة الأخرى ، مثل AppMaster, a no-code platform for building backend, web, and mobile applications.

مع استمرار تطور مشهد التطوير no-code ، من الضروري البقاء على اطلاع بالأدوات والأنظمة الأساسية التي يمكنها تسريع سير العمل وتحسين التعاون. لمعرفة المزيد حول الأنظمة الأساسية no-code وميزاتها وفوائدها ، تفضل بزيارة الدليل الكامل حول تطوير تطبيقات No-Code و Low-Code لعام 2022 . بالإضافة إلى ذلك ، لاستكشاف إمكانات التكامل الخاصة بـ AppMaster مع برنامج تابع لجهة خارجية ، تحقق من أفضل أدوات Backend No-code للحصول على مزيد من الأفكار.