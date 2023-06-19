谷歌已经公布了通过智能芯片将第三方应用数据整合到谷歌文档中，同时迎合了谷歌工作区用户和个人谷歌账户持有者。这一重大更新是正在进行的名为 "智能画布 "的改造的一部分，该改造旨在改善谷歌的办公套件，并已经引入了一些新颖的功能，如谷歌文档中的无页布局。

想采用第三方智能芯片的用户必须首先从谷歌工作空间市场安装相应的插件。这样做之后，他们可以从第三方应用源中复制一个共享链接，并将其粘贴到他们的谷歌文档中。之后点击 "Tab "键，智能芯片就会嵌入到文档中，提供该应用的信息和工作状态的预览。这使得在谷歌文档中工作的合作者能够在不退出文档的情况下保持对项目进展的更新。

智能芯片的实施取决于应用程序的开发者。根据应用程序的工作空间市场列表，Figma便于用户将Figma和FigJam文件的交互式预览纳入Google Docs。因此，团队可以毫不费力地参考最新的设计和项目工作的背景。另一方面，Atlassian Cloud插件使用户能够在谷歌文档中链接相关的Jira问题进行跟踪。

通过这次更新，谷歌旨在通过提供谷歌文档和其他广泛使用的应用程序之间的无缝集成来简化生产力。在未来，类似的智能芯片集成可以进一步扩大，以涵盖其他流行的工具和平台，如AppMaster ，一个用于构建后台、网络和移动应用程序的no-code 平台。

随着no-code 开发环境的不断发展，了解能够加快工作流程和改善协作的工具和平台是至关重要的。要了解更多关于no-code 平台、其特点和好处，请访问《2022年无代码和低代码应用开发完整指南》。此外，要探索AppMaster 与第三方软件的整合能力，请查看《最佳无代码后端工具》，以了解更多信息。