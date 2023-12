Présentation de Sutro : Révolutionner le développement d'applications avec des solutions sans code basées sur l'IA

La startup pionnière Sutro est désormais sous le feu des projecteurs, qui innove avec l'introduction d'une solution améliorée par l'IA pour créer des applications entièrement formées. Cette plate-forme prometteuse, qui s'adresse au Web, à iOS et à Android, ne nécessite aucune expérience en matière de codage, permettant la création rapide d'applications en quelques minutes seulement.

La proposition non conventionnelle de Sutro vise à permettre aux fondateurs de canaliser leur expertise vers la culture d'idées innovantes, tandis que la plateforme se charge d'automatiser les différents aspects du développement d'applications. Cela va de l'intégration des prouesses nécessaires en matière d'IA, aux considérations essentielles de gestion et de conception des produits, à l'hébergement, à l'utilisation de langages spécifiques au domaine, à la compilation et, enfin, à la mise à l'échelle de l'application.

Créée par Tomas Halgas et l'ancien poids lourd de Google et Facebook Owen Campbell-Moore, Sutro a été créée à la fin de 2021. Halgas, qui a également créé l'application de discussion de groupe bien accueillie Sphere qui a ensuite été achetée par Twitter, travaille en collaboration avec Campbell. -Moore, qui occupe actuellement un poste chez OpenAI.

Imaginée par Halgas, un expert en apprentissage automatique et en compilateurs, Sutro aspire à être une équipe produit globale permettant à la génération d'applications d'être aussi simple que la création de sites Web. Selon Halgas, le processus d'ingénierie logicielle est très conventionnel et voit souvent les développeurs se concentrer davantage sur les nuances techniques que sur les aspects innovants du produit. Lorsqu'ils sont chargés d'un nouveau projet, les développeurs passent généralement plusieurs jours à traiter des facteurs tels que l'infrastructure, la sécurité, l'authentification et d'autres questions liées aux données avant de pouvoir lancer leur idée unique. Halgas vise à remettre en question ce flux de travail existant avec son offre.

Le duo a suivi de près les progrès du GPT, prédisant l’arrivée imminente d’une technologie transformatrice qui deviendrait un pilier dans le futur. Les deux hommes ont imaginé créer une plateforme complète qui remplacerait les rôles traditionnels tels que ceux de chefs de produit, d’ingénieurs, de spécialistes du marketing et de data scientists. Ils ont visualisé une plate-forme où l'utilisateur pourrait présenter une idée et un marché cible, et le système modéliserait un produit, peaufinerait la conception et s'occuperait de tout, du déploiement des serveurs à la correction des vulnérabilités, en passant par le lancement d'analyses et sa mise à l'échelle selon les besoins.

Cependant, étant donné la complexité du développement d’applications qui peut nécessiter des milliers de lignes de code, l’IA seule ne suffira peut-être pas. Combinant le meilleur de l'IA, en tirant parti de GPT-4 parmi d'autres LLM, avec des compilateurs basés sur des règles, Sutro cherche à offrir une solution unique. La technologie propriétaire développée par la société facilite la génération de clients iOS, Android et Web tout en configurant le back-end pour la production. Une boîte à outils est également fournie pour s'adapter à toutes les modifications apportées à l'application, y compris les modifications du style visuel et d'autres fonctionnalités des fonctions et de la conception de l'application. Les clients ont la liberté de profiter du produit via le mode libre-service ou en collaboration avec l'équipe de Sutro.

Sutro se positionne comme une équipe entière de développement ou de produit répondant aux besoins complets des clients - une direction qui s'aligne sur la philosophie d' AppMaster en tant que créateur d'applications complet sans code .