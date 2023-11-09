Представляем Sutro: революция в разработке приложений с помощью решений без программирования на основе искусственного интеллекта

Теперь в центре внимания оказывается новаторский стартап Sutro, который открывает новые горизонты, представив решение на основе искусственного интеллекта для создания полностью сформированных приложений. Эта многообещающая платформа, которая обслуживает Интернет, iOS и Android, вообще не требует опыта программирования, что позволяет быстро создавать приложения за считанные минуты.

Нетрадиционное предложение Sutro направлено на то, чтобы дать основателям возможность направить свой опыт на развитие инновационных идей, в то время как платформа позаботится об автоматизации различных аспектов разработки приложений. Это охватывает все: от включения необходимых навыков искусственного интеллекта, основных аспектов управления продуктами и проектирования до хостинга, использования предметно-ориентированных языков, компиляции и, наконец, масштабирования приложения.

Детище Томаса Халгаса и бывшего тяжеловеса Google и Facebook Оуэна Кэмпбелла-Мура, компания Sutro была основана в конце 2021 года. Халгас, который также создал хорошо принятое приложение для группового чата Sphere, которое позже было приобретено Twitter, работает совместно с Кэмпбеллом. -Мур, который в настоящее время занимает должность в OpenAI.

По задумке Халгаса, эксперта в области машинного обучения и компиляторов, Sutro стремится стать всеобъемлющей командой разработчиков, позволяющей создавать приложения так же несложно, как и создавать веб-сайты. По словам Халгаса, процесс разработки программного обеспечения весьма традиционен, и часто разработчики уделяют больше внимания техническим нюансам, чем инновационным аспектам продукта. Когда разработчикам приходится заниматься новым проектом, они обычно тратят несколько дней на решение таких вопросов, как инфраструктура, безопасность, аутентификация и другие вопросы, связанные с данными, прежде чем они смогут воплотить в жизнь свою уникальную идею. Своим предложением Халгас стремится бросить вызов существующему рабочему процессу.

Дуэт внимательно следил за достижениями в области GPT, предсказывая скорое появление революционной технологии, которая станет основой в будущем. Пара представляла себе создание комплексной платформы, которая заменит традиционные роли, такие как менеджеры по продуктам, инженеры, маркетологи и специалисты по обработке данных. Они визуализировали платформу, где пользователь может представить идею и целевой рынок, а система будет макетировать продукт, настраивать дизайн и заботиться обо всем: от развертывания серверов, устранения уязвимостей, запуска аналитики до его масштабирования по мере необходимости.

Однако, учитывая сложность разработки приложений, которая может потребовать тысяч строк кода, одного ИИ может быть недостаточно. Объединив лучшее от искусственного интеллекта, используя GPT-4 среди других LLM, с компиляторами на основе правил, Sutro стремится предложить уникальное решение. Запатентованная технология, разработанная компанией, облегчает создание iOS, Android и веб-клиентов, а также настройку серверной части для производства. Также предоставляется набор инструментов для внесения любых настроек в приложение, включая изменения визуального стиля и других особенностей функций и дизайна приложения. Клиенты имеют право воспользоваться продуктом в режиме самообслуживания или в сотрудничестве с командой Sutro.

Sutro позиционирует себя как целую команду разработчиков или продуктов, удовлетворяющую комплексные потребности клиентов — направление, которое соответствует философии AppMaster как комплексного no-code конструктора приложений.