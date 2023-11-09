Sutro ile Tanışın: Yapay Zeka Odaklı, Kodsuz Çözümlerle Uygulama Geliştirmede Devrim Yaratmak

Şimdi ön plana çıkan, tamamen biçimlendirilmiş uygulamalar oluşturmak için yapay zeka ile geliştirilmiş bir çözümün sunulmasıyla yeni bir çığır açan çığır açıcı startup Sutro'dur. Web, iOS ve Android'e hitap eden bu gelecek vaat eden platform hiçbir kodlama geçmişi gerektirmez ve birkaç dakika içinde hızlı uygulama oluşturmaya olanak tanır.

Sutro'nun alışılmadık teklifi, kurucuların uzmanlıklarını yenilikçi fikirler geliştirmeye yönlendirmelerini sağlamayı amaçlarken platform, uygulama geliştirmenin farklı yönlerini otomatikleştirmeyle ilgileniyor. Bu, gerekli yapay zeka becerisinin dahil edilmesinden, temel ürün yönetimi ve tasarım hususlarına, barındırma, alana özgü dillerin kullanımı, derleme ve son olarak uygulamanın ölçeklendirilmesine kadar her şeyi kapsar.

Tomas Halgas ile eski Google ve Facebook ağır siklet Owen Campbell-Moore'un buluşu olan Sutro, 2021'in sonunda kuruldu. Daha sonra Twitter tarafından satın alınan ve çok beğenilen grup sohbet uygulaması Sphere'in de babası olan Halgas, Campbell ile birlikte çalışıyor -Moore, şu anda OpenAI'de görev yapıyor.

Makine öğrenimi ve derleyicilerde uzman olan Halgas tarafından tasarlanan Sutro, uygulama oluşturmanın web sitesi oluşturma kadar basit olmasını sağlayan her şeyi kapsayan bir ürün ekibi olmayı hedefliyor. Halgas'a göre, yazılım mühendisliği süreci son derece gelenekseldir ve geliştiricilerin çoğu zaman ürünün yenilikçi yönlerini düşünmekten çok teknik nüanslara odaklandığını görür. Geliştiricilere, ele almaları için yeni bir proje verildiğinde, benzersiz fikirlerini hayata geçirmeden önce genellikle altyapı, güvenlik, kimlik doğrulama ve diğer veriyle ilgili konular gibi faktörlerle ilgilenmek için birkaç gün harcarlar. Halgas, sunduğu teklifle bu mevcut iş akışına meydan okumayı hedefliyor.

İkili, gelecekte dayanak noktası olacak dönüştürücü bir teknolojinin çok yakında geleceğini tahmin ederek GPT'deki gelişmeleri yakından takip etti. İkili, ürün yöneticileri, mühendisler, pazarlamacılar ve veri bilimcileri gibi geleneksel rollerin yerini alacak kapsamlı bir platform oluşturmayı hayal etti. Kullanıcının bir fikir ve hedef pazar sunabileceği bir platform görselleştirdiler ve sistem bir ürünün modelini oluşturacak, tasarımda ince ayarlar yapacak ve sunucuları dağıtmaktan, güvenlik açıklarını onarmaya, analitiği başlatmaya ve gerektiği gibi ölçeklendirmeye kadar her şeyle ilgilenecek.

Ancak uygulama geliştirmenin binlerce satır kod gerektirebilecek karmaşıklığı göz önüne alındığında, yapay zeka tek başına yeterli olmayabilir. Yapay zekanın en iyilerini, diğer LLM'ler arasında GPT-4'ten yararlanarak kural tabanlı derleyicilerle birleştiren Sutro, benzersiz bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Şirket tarafından geliştirilen özel teknoloji, üretim için arka ucu ayarlarken iOS, Android ve web istemcilerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Ayrıca, görsel stildeki değişiklikler ve uygulamanın işlevleri ve tasarımının diğer özellikleri de dahil olmak üzere, uygulamada yapılacak her türlü ince ayarın yapılabilmesi için bir araç seti de sağlanmaktadır. Müşteriler, self-servis modu aracılığıyla veya Sutro'nun ekibiyle işbirliği yaparak üründen yararlanma özgürlüğüne sahiptir.

Sutro, kendisini müşterilerin kapsamlı ihtiyaçlarını karşılayan tam bir geliştirme veya ürün ekibi olarak konumlandırıyor; bu, AppMaster kapsamlı kodsuz uygulama oluşturucu felsefesiyle uyumlu bir yön.