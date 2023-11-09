نقدم لكم Sutro: إحداث ثورة في تطوير التطبيقات باستخدام حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبدون تعليمات برمجية

الآن تخطو إلى دائرة الضوء الشركة الناشئة الرائدة Sutro، والتي تفتح آفاقًا جديدة من خلال تقديم حل معزز بالذكاء الاصطناعي لبناء تطبيقات كاملة التكوين. لا تتطلب هذه المنصة الواعدة، التي تلبي احتياجات الويب وiOS وAndroid، أي خلفية برمجية على الإطلاق، مما يسمح بإنشاء التطبيقات بسرعة في دقائق معدودة.

يهدف اقتراح Sutro غير التقليدي إلى تمكين المؤسسين من توجيه خبراتهم نحو تنمية الأفكار المبتكرة، بينما تهتم المنصة بأتمتة الجوانب المختلفة لتطوير التطبيقات. يمتد هذا إلى كل شيء بدءًا من دمج براعة الذكاء الاصطناعي المطلوبة وإدارة المنتج الأساسية واعتبارات التصميم إلى الاستضافة واستخدام اللغات الخاصة بالمجال وتجميع التطبيق وأخيرًا توسيع نطاقه.

من بنات أفكار توماس هالجاس وأوين كامبل مور، صاحب الوزن الثقيل السابق في Google وFacebook، تم تأسيس Sutro في نهاية عام 2021. يعمل Halgas، الذي أنشأ أيضًا تطبيق الدردشة الجماعية Sphere الذي لاقى استحسانًا والذي تم شراؤه لاحقًا بواسطة Twitter، جنبًا إلى جنب مع Campbell. -مور، الذي يشغل حاليًا منصبًا في OpenAI.

وفقًا لتصور هالجاس، وهو خبير في التعلم الآلي والمترجمين، يطمح Sutro إلى أن يكون فريق منتج شاملًا يمكّن من إنشاء التطبيقات لتكون غير معقدة مثل إنشاء موقع الويب. وفقًا لهالجاس، فإن عملية هندسة البرمجيات تقليدية للغاية وغالبًا ما يركز المطورون على الفروق الفنية الدقيقة أكثر من النظر في الجوانب المبتكرة للمنتج. عندما يُعطى المطورون مشروعًا جديدًا للتعامل معه، عادةً ما يقضون عدة أيام في التعامل مع عوامل مثل البنية التحتية والأمن والمصادقة والمسائل الأخرى المتعلقة بالبيانات قبل أن يتمكنوا من بدء فكرتهم الفريدة. يهدف Halgas إلى تحدي سير العمل الحالي من خلال عروضه.

تابع الثنائي عن كثب التطورات في GPT، وتوقعا الوصول الوشيك لتقنية تحويلية من شأنها أن تصبح الدعامة الأساسية في المستقبل. تصور الثنائي بناء منصة شاملة من شأنها أن تحل محل الأدوار التقليدية مثل مديري المنتجات والمهندسين والمسوقين وعلماء البيانات. لقد تصوروا منصة حيث يمكن للمستخدم تقديم فكرة وسوق مستهدف، وسيقوم النظام بمحاكاة المنتج، وتعديل التصميم والعناية بكل شيء بدءًا من نشر الخوادم، وإصلاح نقاط الضعف، وبدء التحليلات، وتوسيع نطاقها كما هو مطلوب.

ومع ذلك، نظرًا لتعقيد تطوير التطبيقات الذي قد يتطلب آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية، فقد لا يكون الذكاء الاصطناعي وحده كافيًا. من خلال الجمع بين أفضل ما في الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من GPT-4 بين دورات LLM الأخرى، مع المترجمين القائمين على القواعد، تسعى Sutro إلى تقديم حل فريد من نوعه. تعمل التكنولوجيا الخاصة التي طورتها الشركة على تسهيل إنشاء عملاء iOS وAndroid والويب أثناء إعداد الواجهة الخلفية للإنتاج. يتم أيضًا توفير مجموعة أدوات لاستيعاب أي تعديلات على التطبيق، بما في ذلك التغييرات في النمط المرئي والميزات الأخرى لوظائف التطبيق وتصميمه. يتمتع العملاء بحرية الاستفادة من المنتج عبر وضع الخدمة الذاتية أو بالتعاون مع فريق Sutro.

تضع Sutro نفسها كفريق تطوير أو منتج كامل يلبي احتياجات العملاء الشاملة - وهو اتجاه يتوافق مع فلسفة AppMaster كمنشئ تطبيقات شامل بدون تعليمات برمجية .