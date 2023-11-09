Sutro 简介：利用人工智能驱动的无代码解决方案彻底改变应用程序开发

现在，开创性的初创公司 Sutro 成为众人瞩目的焦点，该公司通过引入用于构建完全成型的应用程序的人工智能增强型解决方案，开辟了新天地。这个前景光明的平台适用于 Web、iOS 和 Android，完全不需要任何编码背景，只需几分钟即可快速创建应用程序。

Sutro 的非传统主张旨在使创始人能够将他们的专业知识用于培养创新理念，而该平台则负责应用程序开发的不同方面的自动化。这涵盖了从所需的人工智能能力的整合、基本的产品管理和设计注意事项，到托管、特定领域语言的使用、编译以及最后扩展应用程序的方方面面。

Sutro 是 Tomas Halgas 和前 Google 和 Facebook 重量级人物 Owen Campbell-Moore 的创意，成立于 2021 年底。Halgas 也是广受好评的群聊应用 Sphere 的创始人，后来被 Twitter 收购，他与 Campbell 合作-Moore，目前在 OpenAI 任职。

在机器学习和编译器专家 Halgas 的设想中，Sutro 渴望成为一个包罗万象的产品团队，使应用程序的生成像网站创建一样简单。 Halgas 表示，软件工程的过程非常传统，开发人员通常更关注技术的细微差别，而不是考虑产品的创新方面。当需要处理一个新项目时，开发人员通常会花费几天的时间来处理基础设施、安全、身份验证和其他数据相关问题等因素，然后才能启动他们的独特想法。 Halgas 旨在通过他的产品挑战现有的工作流程。

两人密切关注 GPT 的进展，预测一项变革性技术即将到来，该技术将成为未来的支柱。两人设想建立一个综合平台，取代产品经理、工程师、营销人员和数据科学家等传统角色。他们设想了一个平台，用户可以在其中提出想法和目标市场，系统将模拟产品、调整设计并处理从部署服务器、修复漏洞、启动分析到根据需要扩展的所有事务。

然而，考虑到应用程序开发的复杂性可能需要数千行代码，仅靠人工智能可能还不够。 Sutro 结合了最好的人工智能、利用其他法学硕士等 GPT-4 以及基于规则的编译器，寻求提供独特的解决方案。该公司开发的专有技术有助于生成 iOS、Android 和 Web 客户端，同时设置生产后端。还提供了一个工具包来适应对应用程序的任何调整，包括视觉风格的变化以及应用程序功能和设计的其他特性。客户可以自由地通过自助服务模式或与 Sutro 团队合作来使用该产品。

Sutro 将自己定位为满足客户综合需求的整个开发或产品团队，这一方向与AppMaster作为综合无代码应用程序构建器的理念相一致。