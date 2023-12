Introductie van Sutro: een revolutie in de ontwikkeling van apps met AI-gestuurde oplossingen zonder code

Nu stapt de baanbrekende startup Sutro in de schijnwerpers, die nieuwe wegen inslaat met de introductie van een AI-verbeterde oplossing voor het bouwen van volledig gevormde applicaties. Dit veelbelovende platform, dat geschikt is voor internet, iOS en Android, vereist helemaal geen codeerachtergrond, waardoor snelle app-creatie in slechts enkele minuten mogelijk is.

Het onconventionele voorstel van Sutro is erop gericht oprichters in staat te stellen hun expertise te kanaliseren naar het cultiveren van innovatieve ideeën, terwijl het platform zorgt voor het automatiseren van de verschillende aspecten van app-ontwikkeling. Dit omvat alles, van de integratie van de benodigde AI-vaardigheid, essentiële productbeheer- en ontwerpoverwegingen tot hosting, het gebruik van domeinspecifieke talen, het compileren en ten slotte het schalen van de applicatie.

Sutro is het geesteskind van Tomas Halgas en voormalig Google- en Facebook-zwaargewicht Owen Campbell-Moore en werd eind 2021 opgericht. Halgas, die ook de vader was van de goed ontvangen groepschat-app Sphere die later door Twitter werd aangeschaft, werkt samen met Campbell -Moore, die momenteel een functie bekleedt bij OpenAI.

Sutro, bedacht door Halgas, een expert op het gebied van machinaal leren en compilers, streeft ernaar een allesomvattend productteam te zijn dat het genereren van apps net zo eenvoudig maakt als het maken van websites. Volgens Halgas is het proces van software-engineering zeer conventioneel en richten ontwikkelaars zich vaak meer op technische nuances dan op innovatieve aspecten van het product. Wanneer ontwikkelaars een nieuw project te verwerken krijgen, besteden ze doorgaans meerdere dagen aan factoren als infrastructuur, beveiliging, authenticatie en andere gegevensgerelateerde zaken voordat ze hun unieke idee een vliegende start kunnen geven. Halgas wil met zijn aanbod deze bestaande workflow uitdagen.

Het duo volgde de ontwikkelingen in GPT op de voet en voorspelde de aanstaande komst van een transformatieve technologie die een steunpilaar in de toekomst zou worden. Het tweetal stelde zich voor een alomvattend platform te bouwen dat traditionele rollen als productmanagers, ingenieurs, marketeers en datawetenschappers zou vervangen. Ze visualiseerden een platform waar de gebruiker een idee en een doelgroep kon presenteren, en het systeem zou een product in de markt zetten, het ontwerp aanpassen en alles regelen, van het inzetten van servers, het herstellen van kwetsbaarheden, het initiëren van analyses tot het opschalen ervan indien nodig.

Gezien de complexiteit van de app-ontwikkeling, waarvoor mogelijk duizenden regels code nodig zijn, is AI alleen wellicht niet voldoende. Door het beste van AI te combineren, gebruik te maken van GPT-4 onder andere LLM's, met op regels gebaseerde compilers, probeert Sutro een unieke oplossing te bieden. De door het bedrijf ontwikkelde eigen technologie vergemakkelijkt het genereren van iOS-, Android- en webclients terwijl de back-end voor productie wordt opgezet. Er is ook een toolkit beschikbaar voor eventuele aanpassingen aan de app, inclusief veranderingen in de visuele stijl en andere kenmerken van de functies en het ontwerp van de app. Klanten hebben de vrijheid om het product te gebruiken via de zelfbedieningsmodus of in samenwerking met het team van Sutro.

Sutro positioneert zichzelf als een volledig ontwikkelings- of productteam dat tegemoetkomt aan de uitgebreide behoeften van klanten - een richting die aansluit bij de filosofie van AppMaster als een uitgebreide app-bouwer zonder code .