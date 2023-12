Apresentando Sutro: revolucionando o desenvolvimento de aplicativos com soluções baseadas em IA e sem código

Agora entrando no centro das atenções está a startup pioneira Sutro, que está inovando com a introdução de uma solução aprimorada por IA para a construção de aplicativos totalmente formados. Esta plataforma promissora, que atende a web, iOS e Android, não requer nenhum conhecimento de codificação, permitindo a criação rápida de aplicativos em poucos minutos.

A proposta não convencional da Sutro visa capacitar os fundadores para canalizarem seus conhecimentos para o cultivo de ideias inovadoras, enquanto a plataforma se encarrega de automatizar os diferentes aspectos do desenvolvimento de aplicativos. Isso abrange tudo, desde a incorporação das habilidades necessárias de IA, gerenciamento essencial de produtos e considerações de design até hospedagem, uso de linguagens específicas de domínio, compilação e, finalmente, dimensionamento do aplicativo.

Ideia de Tomas Halgas e do ex-peso pesado do Google e do Facebook Owen Campbell-Moore, a Sutro foi fundada no final de 2021. Halgas, que também é o pai do bem recebido aplicativo de bate-papo em grupo Sphere, que mais tarde foi adquirido pelo Twitter, trabalha em conjunto com Campbell -Moore, que atualmente ocupa um cargo na OpenAI.

Idealizado por Halgas, especialista em aprendizado de máquina e compiladores, Sutro aspira ser uma equipe de produtos abrangente, permitindo que a geração de aplicativos seja tão descomplicada quanto a criação de sites. De acordo com Halgas, o processo de engenharia de software é altamente convencional e muitas vezes vê os desenvolvedores se concentrando mais em nuances técnicas do que em aspectos inovadores do produto. Quando recebem um novo projeto para lidar, os desenvolvedores normalmente investem vários dias lidando com fatores como infraestrutura, segurança, autenticação e outros assuntos relacionados a dados antes de poderem dar início à sua ideia única. Halgas pretende desafiar este fluxo de trabalho existente com a sua oferta.

A dupla acompanhou de perto os avanços do GPT, prevendo a chegada iminente de uma tecnologia transformadora que se tornaria um pilar no futuro. A dupla imaginou construir uma plataforma abrangente que substituiria funções tradicionais, como gerentes de produto, engenheiros, profissionais de marketing e cientistas de dados. Eles visualizaram uma plataforma onde o usuário poderia apresentar uma ideia e um mercado-alvo, e o sistema simularia um produto, ajustaria o design e cuidaria de tudo, desde a implantação de servidores, correção de vulnerabilidades, início de análises e escalonamento conforme necessário.

No entanto, dada a complexidade do desenvolvimento de aplicações que pode exigir milhares de linhas de código, a IA por si só pode não ser suficiente. Combinando o melhor da IA, aproveitando o GPT-4 entre outros LLMs, com compiladores baseados em regras, a Sutro busca oferecer uma solução única. A tecnologia proprietária desenvolvida pela empresa facilita a geração de clientes iOS, Android e web enquanto configura o back-end para produção. Um kit de ferramentas também é fornecido para acomodar quaisquer ajustes no aplicativo, incluindo mudanças no estilo visual e outros recursos de funções e design do aplicativo. Os clientes têm a liberdade de disponibilizar o produto em modo de autoatendimento ou em colaboração com a equipe da Sutro.

A Sutro se posiciona como uma equipe completa de desenvolvimento ou produto que atende às necessidades abrangentes dos clientes - uma direção que se alinha com a filosofia da AppMaster como um construtor abrangente de aplicativos sem código .