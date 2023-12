Przedstawiamy Sutro: rewolucja w tworzeniu aplikacji dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji i niewymagającym stosowania kodu

Teraz w centrum uwagi znajduje się pionierski start-up Sutro, który wyznacza nowe możliwości dzięki wprowadzeniu rozwiązania wzmocnionego sztuczną inteligencją do tworzenia w pełni uformowanych aplikacji. Ta obiecująca platforma, obsługująca Internet, iOS i Android, nie wymaga żadnej znajomości programowania, co pozwala na szybkie tworzenie aplikacji w ciągu zaledwie kilku minut.

Niekonwencjonalna propozycja Sutro ma na celu umożliwienie założycielom wykorzystania ich wiedzy specjalistycznej w celu kultywowania innowacyjnych pomysłów, podczas gdy platforma zajmuje się automatyzacją różnych aspektów tworzenia aplikacji. Obejmuje to wszystko, od włączenia wymaganej umiejętności sztucznej inteligencji, niezbędnych kwestii związanych z zarządzaniem produktami i projektowaniem, po hosting, użycie języków specyficznych dla domeny, kompilację i wreszcie skalowanie aplikacji.

Sutro, będące pomysłem Tomasa Halgasa oraz byłego zawodnika wagi ciężkiej Google i Facebooka, Owena Campbella-Moore’a, powstało pod koniec 2021 roku. Halgas, który jest także ojcem dobrze przyjętej aplikacji do czatów grupowych Sphere, zakupionej później przez Twittera, współpracuje z firmą Campbell -Moore, który obecnie zajmuje stanowisko w OpenAI.

Sutro, stworzony przez Halgasa, eksperta w dziedzinie uczenia maszynowego i kompilatorów, aspiruje do bycia wszechstronnym zespołem ds. produktów, umożliwiającym generowanie aplikacji równie nieskomplikowanym, jak tworzenie stron internetowych. Według Halgasa proces inżynierii oprogramowania jest wysoce konwencjonalny i często programiści skupiają się na niuansach technicznych, a nie na innowacyjnych aspektach produktu. Deweloperzy, którym powierzono nowy projekt do obsługi, zazwyczaj poświęcają kilka dni na zajęcie się takimi czynnikami, jak infrastruktura, bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i innymi kwestiami związanymi z danymi, zanim będą mogli rozpocząć realizację swojego unikalnego pomysłu. Celem Halgasa jest rzucenie wyzwania istniejącemu przepływowi pracy poprzez swoją ofertę.

Duet uważnie śledził postęp w GPT, przewidując rychłe pojawienie się technologii transformacyjnej, która stanie się ostoją w przyszłości. Obaj wyobrażali sobie zbudowanie kompleksowej platformy, która zastąpiłaby tradycyjne role, takie jak menedżerowie produktu, inżynierowie, marketerzy i badacze danych. Wizualizowali platformę, na której użytkownik mógłby przedstawić pomysł i rynek docelowy, a system wykonałby makietę produktu, udoskonalił projekt i zająłby się wszystkim, od wdrożenia serwerów, naprawienia luk w zabezpieczeniach, zainicjowania analiz, aż po skalowanie zgodnie z wymaganiami.

Biorąc jednak pod uwagę złożoność tworzenia aplikacji, która może wymagać tysięcy linii kodu, sama sztuczna inteligencja może nie wystarczyć. Łącząc to, co najlepsze w sztucznej inteligencji, wykorzystując GPT-4 i inne LLM, z kompilatorami opartymi na regułach, Sutro stara się zaoferować unikalne rozwiązanie. Opracowana przez firmę autorska technologia ułatwia generowanie klientów iOS, Android i webowych przy jednoczesnym konfigurowaniu zaplecza produkcyjnego. Dostępny jest również zestaw narzędzi umożliwiający wprowadzanie wszelkich ulepszeń aplikacji, w tym zmiany stylu wizualnego i innych funkcji i wyglądu aplikacji. Klienci mają swobodę korzystania z produktu w trybie samoobsługi lub we współpracy z zespołem Sutro.

Sutro pozycjonuje się jako cały zespół programistów lub produktów obsługujący kompleksowe potrzeby klientów – kierunek zgodny z filozofią AppMaster jako wszechstronnego narzędzia do tworzenia aplikacji bez użycia kodu .