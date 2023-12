Giới thiệu Sutro: Cách mạng hóa việc phát triển ứng dụng bằng các giải pháp không cần mã, dựa trên AI

Hiện đang bước vào ánh đèn sân khấu là công ty khởi nghiệp tiên phong Sutro, công ty đang tạo ra bước đột phá mới với việc giới thiệu giải pháp nâng cao AI để xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh. Nền tảng đầy hứa hẹn này phục vụ cho web, iOS và Android, hoàn toàn không yêu cầu nền tảng mã hóa, cho phép tạo ứng dụng nhanh chóng chỉ trong vài phút.

Đề xuất độc đáo của Sutro nhằm mục đích trao quyền cho những người sáng lập hướng chuyên môn của họ vào việc nuôi dưỡng các ý tưởng đổi mới, trong khi nền tảng này đảm nhiệm việc tự động hóa các khía cạnh khác nhau của việc phát triển ứng dụng. Điều này bao gồm mọi thứ, từ việc kết hợp năng lực AI cần thiết, các cân nhắc về thiết kế và quản lý sản phẩm thiết yếu cho đến lưu trữ, sử dụng các ngôn ngữ dành riêng cho từng miền, biên dịch và cuối cùng là mở rộng quy mô ứng dụng.

Brainchild của Tomas Halgas và cựu đối thủ nặng ký của Google và Facebook Owen Campbell-Moore, Sutro được thành lập vào cuối năm 2021. Halgas, người cũng là cha đẻ của ứng dụng trò chuyện nhóm được đón nhận nồng nhiệt Sphere, sau đó được Twitter mua lại, hoạt động cùng với Campbell -Moore, người hiện đang giữ chức vụ tại OpenAI.

Được hình dung bởi Halgas, một chuyên gia về máy học và trình biên dịch, Sutro mong muốn trở thành một nhóm sản phẩm toàn diện cho phép tạo ra các ứng dụng không phức tạp như việc tạo trang web. Theo Halgas, quy trình công nghệ phần mềm mang tính truyền thống cao và thường thấy các nhà phát triển tập trung vào các sắc thái kỹ thuật hơn là xem xét các khía cạnh đổi mới của sản phẩm. Khi được giao một dự án mới để xử lý, các nhà phát triển thường dành vài ngày để xử lý các yếu tố như cơ sở hạ tầng, bảo mật, xác thực và các vấn đề khác liên quan đến dữ liệu trước khi họ có thể bắt đầu ý tưởng độc đáo của mình. Halgas đặt mục tiêu thách thức quy trình làm việc hiện tại này bằng sản phẩm của mình.

Bộ đôi này đã theo sát những tiến bộ trong GPT, dự đoán sự xuất hiện sắp xảy ra của một công nghệ biến đổi sẽ trở thành trụ cột trong tương lai. Cặp đôi này đã tưởng tượng việc xây dựng một nền tảng toàn diện có thể thay thế các vai trò truyền thống như quản lý sản phẩm, kỹ sư, nhà tiếp thị và nhà khoa học dữ liệu. Họ hình dung ra một nền tảng nơi người dùng có thể trình bày ý tưởng và thị trường mục tiêu, đồng thời hệ thống sẽ mô phỏng sản phẩm, điều chỉnh thiết kế và đảm nhiệm mọi việc từ triển khai máy chủ, vá lỗ hổng, bắt đầu phân tích cho đến mở rộng quy mô theo yêu cầu.

Tuy nhiên, do sự phức tạp của việc phát triển ứng dụng có thể cần hàng nghìn dòng mã, chỉ riêng AI có thể là không đủ. Kết hợp những gì tốt nhất của AI, tận dụng GPT-4 trong số các LLM khác, với trình biên dịch dựa trên quy tắc, Sutro tìm cách cung cấp một giải pháp độc đáo. Công nghệ độc quyền do công ty phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các ứng dụng khách iOS, Android và web đồng thời thiết lập back-end cho sản xuất. Bộ công cụ cũng được cung cấp để đáp ứng mọi chỉnh sửa đối với ứng dụng, bao gồm những thay đổi về kiểu dáng trực quan cũng như các tính năng khác về chức năng và thiết kế của ứng dụng. Khách hàng có quyền tự do sử dụng sản phẩm thông qua chế độ tự phục vụ hoặc phối hợp với nhóm của Sutro.

Sutro tự định vị mình là một nhóm phát triển hoặc sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu toàn diện của khách hàng - một hướng đi phù hợp với triết lý của AppMaster là nhà xây dựng ứng dụng không cần mã toàn diện.