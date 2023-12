Wir stellen vor: Sutro: Revolutionierung der App-Entwicklung mit KI-gesteuerten No-Code-Lösungen

Jetzt tritt das bahnbrechende Startup Sutro ins Rampenlicht, das mit der Einführung einer KI-gestützten Lösung für die Erstellung vollständiger Anwendungen neue Wege beschreitet. Diese vielversprechende Plattform, die für Web, iOS und Android geeignet ist, erfordert keinerlei Programmierkenntnisse und ermöglicht die schnelle App-Erstellung in nur wenigen Minuten.

Sutros unkonventioneller Vorschlag zielt darauf ab, Gründern die Möglichkeit zu geben, ihr Fachwissen in die Entwicklung innovativer Ideen zu stecken, während die Plattform sich um die Automatisierung der verschiedenen Aspekte der App-Entwicklung kümmert. Dies reicht von der Integration der erforderlichen KI-Fähigkeiten über wesentliche Produktmanagement- und Designüberlegungen bis hin zum Hosting, der Verwendung domänenspezifischer Sprachen, der Kompilierung und schließlich der Skalierung der Anwendung.

Sutro wurde von Tomas Halgas und dem ehemaligen Google- und Facebook-Schwergewicht Owen Campbell-Moore entwickelt und Ende 2021 gegründet. Halgas, der auch der Vater der gut angenommenen Gruppenchat-App Sphere war, die später von Twitter beschafft wurde, arbeitet mit Campbell zusammen -Moore, der derzeit eine Position bei OpenAI innehat.

Sutro wurde von Halgas, einem Experten für maschinelles Lernen und Compiler, ins Leben gerufen und strebt danach, ein allumfassendes Produktteam zu sein, das die Generierung von Apps so unkompliziert macht wie die Erstellung von Websites. Laut Halgas ist der Prozess der Softwareentwicklung sehr konventionell und Entwickler konzentrieren sich oft mehr auf technische Nuancen als auf die Berücksichtigung innovativer Aspekte des Produkts. Wenn Entwickler ein neues Projekt zu bearbeiten haben, investieren sie in der Regel mehrere Tage in die Auseinandersetzung mit Faktoren wie Infrastruktur, Sicherheit, Authentifizierung und anderen datenbezogenen Angelegenheiten, bevor sie ihre einzigartige Idee in die Tat umsetzen können. Halgas möchte mit seinem Angebot diesen bestehenden Arbeitsablauf herausfordern.

Das Duo verfolgte aufmerksam die Fortschritte bei GPT und sagte die bevorstehende Einführung einer transformativen Technologie voraus, die in der Zukunft zu einer tragenden Säule werden würde. Das Paar stellte sich den Aufbau einer umfassenden Plattform vor, die traditionelle Rollen wie Produktmanager, Ingenieure, Vermarkter und Datenwissenschaftler ersetzen würde. Sie stellten sich eine Plattform vor, auf der der Benutzer eine Idee und einen Zielmarkt präsentieren konnte, und das System würde ein Produkt nachbilden, das Design optimieren und sich um alles kümmern, von der Bereitstellung von Servern, der Behebung von Schwachstellen, der Initiierung von Analysen bis hin zur bedarfsgerechten Skalierung.

Angesichts der Komplexität der App-Entwicklung, die möglicherweise Tausende von Codezeilen erfordert, reicht KI allein jedoch möglicherweise nicht aus. Sutro kombiniert das Beste der KI und nutzt GPT-4 neben anderen LLMs mit regelbasierten Compilern. Ziel ist es, eine einzigartige Lösung anzubieten. Die vom Unternehmen entwickelte proprietäre Technologie erleichtert die Generierung von iOS-, Android- und Web-Clients und richtet gleichzeitig das Backend für die Produktion ein. Außerdem wird ein Toolkit bereitgestellt, mit dem Sie etwaige Optimierungen an der App vornehmen können, einschließlich Änderungen im visuellen Stil und anderen Funktionen und Designs der App. Kunden haben die Freiheit, das Produkt im Selbstbedienungsmodus oder in Zusammenarbeit mit dem Team von Sutro zu nutzen.

Sutro positioniert sich als komplettes Entwicklungs- oder Produktteam, das auf die umfassenden Bedürfnisse der Kunden eingeht – eine Ausrichtung, die mit der Philosophie von AppMaster als umfassender No-Code-App-Builder übereinstimmt.