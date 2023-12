Presentazione di Sutro: rivoluzionare lo sviluppo di app con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e senza codice

Ora alla ribalta c’è la startup pionieristica Sutro, che sta aprendo nuovi orizzonti con l’introduzione di una soluzione potenziata dall’intelligenza artificiale per la creazione di applicazioni complete. Questa promettente piattaforma, che si rivolge al web, iOS e Android, non richiede alcuna conoscenza di programmazione, consentendo la creazione rapida di app in pochi minuti.

La proposta non convenzionale di Sutro mira a consentire ai fondatori di incanalare la propria esperienza verso la coltivazione di idee innovative, mentre la piattaforma si occupa di automatizzare i diversi aspetti dello sviluppo dell'app. Ciò abbraccia tutto, dall'incorporazione delle capacità di intelligenza artificiale necessarie, alla gestione essenziale del prodotto e alle considerazioni sulla progettazione, all'hosting, all'uso di linguaggi specifici del dominio, alla compilazione e, infine, al ridimensionamento dell'applicazione.

Nato da un'idea di Tomas Halgas e dell'ex peso massimo di Google e Facebook Owen Campbell-Moore, Sutro è stata fondata alla fine del 2021. Halgas, che è anche il padre dell'app di chat di gruppo ben accolta Sphere che è stata successivamente acquistata da Twitter, lavora in collaborazione con Campbell -Moore, che attualmente ricopre una posizione presso OpenAI.

Ideato da Halgas, un esperto di machine learning e compilatori, Sutro aspira a essere un team di prodotto onnicomprensivo che consenta alla generazione di app di essere semplice quanto la creazione di siti Web. Secondo Halgas, il processo di ingegneria del software è altamente convenzionale e spesso vede gli sviluppatori concentrarsi sulle sfumature tecniche più che sugli aspetti innovativi del prodotto. Quando viene loro assegnato un nuovo progetto da gestire, gli sviluppatori in genere investono diversi giorni occupandosi di fattori come infrastruttura, sicurezza, autenticazione e altre questioni relative ai dati prima di poter dare il via alla loro idea unica. Halgas mira a sfidare questo flusso di lavoro esistente con la sua offerta.

Il duo ha seguito da vicino i progressi di GPT, prevedendo l’imminente arrivo di una tecnologia trasformativa che sarebbe diventata un pilastro del futuro. La coppia immaginava di costruire una piattaforma completa che sostituisse i ruoli tradizionali come product manager, ingegneri, esperti di marketing e data scientist. Hanno visualizzato una piattaforma in cui l'utente poteva presentare un'idea e un mercato di riferimento, e il sistema avrebbe simulato un prodotto, modificato il design e si sarebbe preso cura di tutto, dall'implementazione dei server, alla correzione delle vulnerabilità, all'avvio dell'analisi, al ridimensionamento secondo necessità.

Tuttavia, data la complessità dello sviluppo di app che potrebbe richiedere migliaia di righe di codice, l’intelligenza artificiale da sola potrebbe non essere sufficiente. Combinando il meglio dell'intelligenza artificiale, sfruttando GPT-4 tra gli altri LLM, con compilatori basati su regole, Sutro cerca di offrire una soluzione unica. La tecnologia proprietaria sviluppata dall'azienda facilita la generazione di client iOS, Android e Web durante la configurazione del back-end per la produzione. Viene inoltre fornito un toolkit per accogliere eventuali modifiche all'app, inclusi cambiamenti nello stile visivo e altre caratteristiche delle funzioni e del design dell'app. I clienti hanno la libertà di usufruire del prodotto tramite modalità self-service o in collaborazione con il team di Sutro.

Sutro si posiziona come un intero team di sviluppo o di prodotto che soddisfa le esigenze globali dei clienti, una direzione che si allinea con la filosofia di AppMaster come costruttore completo di app senza codice .