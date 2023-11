Plenful, une start-up d'automatisation des soins de santé, obtient un financement de 9 millions de dollars

Plenful, une entreprise de technologie de la santé spécialisée dans l'automatisation des flux de travail pour les professionnels de la santé, est sortie avec succès du mode furtif, obtenant un solide financement de 9 millions de dollars. L'exploit de collecte de fonds a été accompli principalement grâce aux efforts de Bessemer Venture Partners qui a dirigé la ronde.

Joy Liu, cofondatrice et directrice générale de Plenful, a exprimé les principaux objectifs à atteindre avec ce capital. Elle a souligné leurs projets visant à élargir l'équipe existante de 20 personnes de l'entreprise, en soulignant particulièrement la nécessité d'augmenter les domaines d'ingénierie, de développement de produits, d'administration et de vente. Liu souligne également l'objectif de faire proliférer la clientèle de Plenful. À l'heure actuelle, l'entreprise compte environ 20 sociétés de soins de santé qui utilisent ses services.

La PDG, dans son entretien avec TechCrunch, a souligné le stress et la charge de travail considérables qui affligent le secteur pharmaceutique, les facteurs contribuant aux taux de rotation élevés et au déficit croissant de main-d'œuvre dans le secteur. Liu a expliqué : « Plenful vise à soulager ces responsabilités banales en automatisant le travail administratif, libérant ainsi du temps pour que les techniciens et les équipes soignantes puissent se concentrer sur les tâches prioritaires. »

Les expériences passées du PDG en tant qu'opérateur de pharmacie spécialisée dans le système de santé chez Shields Health Solutions, désormais propriété de Walgreens, ont directement influencé la création de Plenful. Confrontée aux flux de travail laborieux et chronophages des pharmacies, Liu a observé ses effets néfastes sur son équipe. Elle s'est également retrouvée impliquée dans de nombreuses discussions concernant l'épuisement professionnel et le manque de temps pour des tâches vitales avec les membres du personnel médical.

La solution qu'elle a dérivée était Plenful, un système flexible capable de prendre en charge des sources de données disparates et hautement configurable pour répondre aux exigences spécifiques de l'organisation. Plenful fonctionne en superposant les sources de données actuelles d'un système de santé, en surveillant, en automatisant simultanément la saisie manuelle des données et en validant les données pour éviter les erreurs potentielles. La plateforme traite les données dans divers formats, par exemple des PDF et des dossiers médicaux électroniques, en déployant des algorithmes pour générer des « informations exploitables » pour la prise de décision clinique.

Les clients actuels utilisent la plateforme de Plenful pour automatiser la saisie des données documentaires lors de l'intégration et du renvoi des demandes de prescription, des procédures d'audit et pour identifier les économies probables, entre autres applications.

« Plenful permet aux techniciens pharmaceutiques d'automatiser les flux de travail manuels et administratifs, leur permettant ainsi de se concentrer sur les processus humains, de maintenir la conformité des pharmacies tout en luttant contre l'épuisement des employés », a déclaré le PDG. Elle a ajouté avec confiance que peu de concurrents égalaient le niveau de Plenful en matière de solutions d'automatisation des flux de travail configurables et spécifiques aux soins de santé.

