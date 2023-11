Plenful, startup de automação de saúde, garante financiamento de US$ 9 milhões

Plenful, uma empresa de tecnologia de saúde especializada em automação de fluxo de trabalho para profissionais de saúde, emergiu com sucesso do modo furtivo, garantindo um financiamento robusto de US$ 9 milhões. A façanha de arrecadação de fundos foi realizada principalmente através dos esforços da Bessemer Venture Partners, que liderou a rodada.

Joy Liu, cofundadora e CEO da Plenful, expressou os principais objetivos a serem abordados com este capital. Ela destacou seus planos de expandir a equipe existente de 20 pessoas da empresa, enfatizando especificamente a necessidade de aumento nas áreas de engenharia, desenvolvimento de produtos, administrativas e de vendas. Liu também enfatiza o objetivo de proliferar a base de clientes da Plenful. Atualmente, a empresa possui aproximadamente 20 empresas de saúde que utilizam seus serviços.

A CEO, na sua entrevista ao TechCrunch, sublinhou o stress substancial e a carga de trabalho que assola a indústria farmacêutica, factores que contribuem para elevadas taxas de rotatividade e um crescente défice de mão-de-obra no sector. Liu explicou: " Plenful visa aliviar essas responsabilidades mundanas, automatizando o trabalho administrativo, liberando assim tempo para que os técnicos e as equipes de atendimento se concentrem nas tarefas mais importantes da licença."

As experiências anteriores do CEO como operador de farmácia especializada em sistema de saúde na Shields Health Solutions, agora propriedade da Walgreens, influenciaram diretamente o estabelecimento da Plenful. Confrontando os fluxos de trabalho laboriosos e demorados da farmácia, Liu observou o seu efeito prejudicial na sua equipa. Ela também se viu envolvida em inúmeras discussões sobre esgotamento e falta de tempo para tarefas vitais com membros da equipe médica.

A solução que ela criou foi o Plenful, um sistema flexível capaz de acomodar fontes de dados diferentes e altamente configurável para acomodar requisitos específicos da organização. O Plenful opera sobrepondo as fontes de dados atuais de um sistema de saúde, monitorando simultaneamente, automatizando a entrada manual de dados e validando os dados para evitar possíveis erros. A plataforma processa dados em vários formatos, por exemplo, PDFs e registos médicos eletrónicos, implementando algoritmos para gerar “insights acionáveis” para a tomada de decisões clínicas.

Os clientes atuais utilizam a plataforma da Plenful para automatizar a entrada de dados de documentos durante a integração e encaminhamento de solicitações de prescrição, procedimentos de auditoria e na identificação de prováveis ​​economias, entre outras aplicações.

" Plenful permite que os técnicos farmacêuticos automatizem os fluxos de trabalho manuais e administrativos, permitindo-lhes concentrar-se nos processos humanos, mantendo a conformidade farmacêutica e combatendo a exaustão dos funcionários", disse o CEO. Ela acrescentou com segurança que poucos concorrentes se igualam ao nível de soluções de automação de fluxo de trabalho configuráveis ​​e específicas para cuidados de saúde da Plenful.

