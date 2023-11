Das Startup Plenful für Automatisierung im Gesundheitswesen sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 9 Millionen US-Dollar

Plenful, ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich auf die Automatisierung von Arbeitsabläufen für medizinisches Fachpersonal spezialisiert hat, ist erfolgreich aus dem Tarnmodus herausgekommen und hat sich eine solide Finanzierung in Höhe von 9 Millionen US-Dollar gesichert. Die Fundraising-Leistung wurde vor allem durch die Bemühungen von Bessemer Venture Partners erreicht, die die Runde leiteten.

Joy Liu, Mitbegründerin und Chief Executive Officer von Plenful, erläuterte die Hauptziele, die mit diesem Kapital erreicht werden sollen. Sie hob ihre Pläne hervor, das bestehende 20-köpfige Team des Unternehmens zu erweitern, und betonte insbesondere die Notwendigkeit einer Verstärkung in den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Verwaltung und Vertrieb. Liu betont auch das Ziel, den Kundenstamm von Plenful zu vergrößern. Derzeit nutzt das Unternehmen rund 20 Gesundheitsunternehmen, die seine Dienste in Anspruch nehmen.

Die CEO betonte in ihrem Interview mit TechCrunch den erheblichen Stress und die Arbeitsbelastung, unter denen die Apothekenbranche leidet, Faktoren, die zu hohen Fluktuationsraten und einem wachsenden Arbeitskräftedefizit in der Branche beitragen. Liu erklärte: „Ziel Plenful ist es, diese alltäglichen Aufgaben durch die Automatisierung der Verwaltungsarbeit zu entlasten und so den Technikern und Pflegeteams Zeit zu verschaffen, sich auf die wichtigsten Aufgaben der Lizenz zu konzentrieren.“

Die früheren Erfahrungen des CEO als Betreiber einer Spezialapotheke im Gesundheitssystem bei Shields Health Solutions, jetzt im Besitz von Walgreens, hatten direkten Einfluss auf die Gründung von Plenful. Angesichts der arbeitsintensiven und zeitaufwändigen Arbeitsabläufe in der Apotheke stellte Liu fest, dass sich diese nachteilig auf ihr Team auswirkten. Außerdem war sie in zahlreiche Diskussionen mit medizinischem Personal über Burnout und Zeitmangel für lebenswichtige Aufgaben verwickelt.

Die Lösung, die sie entwickelte, war Plenful, ein flexibles System, das unterschiedliche Datenquellen aufnehmen kann und hochgradig konfigurierbar ist, um organisationsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Plenful funktioniert, indem es die aktuellen Datenquellen eines Gesundheitssystems überlagert, gleichzeitig überwacht, die manuelle Dateneingabe automatisiert und Daten validiert, um potenzielle Fehler zu verhindern. Die Plattform verarbeitet Daten in verschiedenen Formaten, beispielsweise PDFs und elektronischen Krankenakten, und setzt Algorithmen ein, um „umsetzbare Erkenntnisse“ für die klinische Entscheidungsfindung zu generieren.

Aktuelle Kunden nutzen die Plattform von Plenful, um unter anderem die Dokumentendateneingabe beim Onboarding und der Weiterleitung von Rezeptanfragen, bei Prüfungsverfahren und bei der Ermittlung wahrscheinlicher Einsparungen zu automatisieren.

„ Plenful ermöglicht es Pharmatechnikern, manuelle und administrative Arbeitsabläufe zu automatisieren, sodass sie sich auf menschliche Prozesse konzentrieren, die Einhaltung der Apothekenvorschriften gewährleisten und gleichzeitig der Erschöpfung der Mitarbeiter entgegenwirken können“, sagte der CEO. Sie fügte selbstbewusst hinzu, dass nur wenige Wettbewerber mit Plenfuls Niveau an gesundheitsspezifischen, konfigurierbaren Workflow-Automatisierungslösungen mithalten könnten.

