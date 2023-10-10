Plenful是一家专门为医疗保健从业者提供工作流程自动化的健康科技公司，已成功摆脱隐形模式，获得了 900 万美元的强劲融资。此次筹款壮举主要是通过领投该轮融资的 Bessemer Venture Partners 的努力完成的。

Plenful 联合创始人兼首席执行官 Joy Liu 表达了这笔资金要实现的主要目标。她强调了他们扩大公司现有 20 人团队的计划，特别强调了工程、产品开发、管理和销售领域的扩充需求。 Liu 还强调了扩大 Plenful 客户群的目标。目前，该公司约有 20 家医疗保健公司使用其服务。

这位首席执行官在接受 TechCrunch 采访时强调，制药行业面临着巨大的压力和工作量，这是导致该行业高流动率和日益严重的劳动力短缺的因素。 Liu 解释道：“ Plenful目标是通过自动化管理工作来减轻这些平凡的责任，从而为技术人员和护理团队腾出时间来专注于最高许可任务。”

首席执行官过去在 Shields Health Solutions（现为 Walgreens 旗下）担任卫生系统专业药房运营商的经历直接影响了 Plenful 的成立。面对劳动密集型且耗时的药房工作流程，刘观察到这对她的团队产生了不利影响。她还发现自己卷入了与医务人员有关倦怠和缺乏时间执行重要任务的大量讨论。

她得出的解决方案是 Plenful，这是一个灵活的系统，能够容纳不同的数据源，并且具有高度可配置性，可以满足组织特定的要求。 Plenful 的运作方式是覆盖医疗保健系统的当前数据源，同时监控、自动执行手动数据输入并验证数据以防止潜在错误。该平台处理各种格式的数据，例如 PDF 和电子病历，部署算法为临床决策生成“可行的见解”。

目前的客户使用 Plenful 的平台在处方请求的引入和转介、审计程序以及识别可能的节省等应用程序中自动输入文档数据。

首席执行官表示：“ Plenful使制药技术人员能够实现手动和管理工作流程的自动化，使他们能够专注于人工流程，保持药房合规性，同时避免员工疲劳。”她自信地补充说，很少有竞争对手能与 Plenful 的医疗保健特定、可配置工作流程自动化解决方案水平相媲美。

在易用性方面， AppMaster no-code平台等平台也很出色。 AppMaster具有轻松drag-and-drop应用程序创建的范围，还提供了一个直观的环境，用于为包括医疗保健在内的各个行业构建复杂的应用程序。