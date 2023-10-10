Plenful, компания в области медицинских технологий, специализирующаяся на автоматизации рабочих процессов для практикующих врачей, успешно вышла из скрытого режима, обеспечив надежное финансирование в размере 9 миллионов долларов. Сбор средств был достигнут в первую очередь благодаря усилиям Bessemer Venture Partners, которые возглавили раунд.

Джой Лю, соучредитель и главный исполнительный директор Plenful, озвучила основные цели, которые необходимо решить с помощью этого капитала. Она рассказала о планах компании по расширению существующей команды компании из 20 человек, особо подчеркнув необходимость расширения инженерных подразделений, разработки продуктов, административного управления и продаж. Лю также подчеркивает цель увеличения клиентской базы Plenful. В настоящее время компания имеет около 20 медицинских корпораций, которые пользуются ее услугами.

Генеральный директор в своем интервью TechCrunch подчеркнула значительный стресс и рабочую нагрузку, от которых страдает фармацевтическая отрасль, факторы, способствующие высокой текучести кадров и растущему дефициту рабочей силы в этом секторе. Лю объяснил: «Цель Plenful — освободить от таких рутинных обязанностей за счет автоматизации административной работы, тем самым высвобождая время для технических специалистов и групп обслуживания, чтобы они могли сосредоточиться на задачах, требующих лицензии».

Прошлый опыт генерального директора в качестве оператора специализированной аптеки системы здравоохранения в компании Shields Health Solutions, которая сейчас принадлежит Walgreens, напрямую повлиял на создание Plenful. Столкнувшись с трудоемкими и отнимающими много времени рабочими процессами в аптеке, Лю заметила, что это пагубно влияет на ее команду. Она также оказалась втянутой в многочисленные дискуссии с медицинским персоналом по поводу выгорания и нехватки времени для выполнения жизненно важных задач.

Решением, которое она нашла, стала Plenful — гибкая система, способная работать с разрозненными источниками данных и легко настраиваемая в соответствии с требованиями конкретной организации. Plenful работает путем наложения текущих источников данных системы здравоохранения, одновременного мониторинга, автоматизации ручного ввода данных и проверки данных для предотвращения потенциальных ошибок. Платформа обрабатывает данные в различных форматах, например PDF-файлы и электронные медицинские записи, применяя алгоритмы для генерации «полезной информации» для принятия клинических решений.

Текущие клиенты используют платформу Plenful для автоматизации ввода данных документов во время регистрации и направления запросов на рецепты, процедур аудита и определения вероятной экономии, среди других приложений.

« Plenful позволяет техническим специалистам фармацевтической отрасли автоматизировать ручные и административные рабочие процессы, позволяя им сконцентрироваться на человеческих процессах, обеспечивая соответствие фармацевтическим требованиям и одновременно борясь с утомлением сотрудников», — сказал генеральный директор. Она с уверенностью добавила, что немногие конкуренты соответствуют уровню Plenful в области настраиваемых решений для автоматизации рабочих процессов, ориентированных на здравоохранение.

Когда дело доходит до простоты использования, такие платформы, как платформа AppMaster no-code также выделяются. Благодаря возможности легкого создания приложений drag-and-drop, AppMaster также предоставляет интуитивно понятную среду для создания сложных приложений для различных отраслей, включая здравоохранение.