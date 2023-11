Startup voor gezondheidszorgautomatisering Plenful stelt financiering van $9 miljoen veilig

Plenful, een gezondheidstechnologiebedrijf gespecialiseerd in workflowautomatisering voor zorgverleners, is met succes uit de stealth-modus gekomen en heeft een robuuste financiering van $ 9 miljoen veiliggesteld. Deze fondsenwervende prestatie werd voornamelijk bereikt dankzij de inspanningen van Bessemer Venture Partners die de ronde leidde.

Joy Liu, medeoprichter en CEO van Plenful, formuleerde de voornaamste doelstellingen die met dit kapitaal moeten worden aangepakt. Ze benadrukte hun plannen om het bestaande 20-koppige team van het bedrijf uit te breiden, waarbij ze specifiek de nadruk legde op de behoefte aan uitbreiding op het gebied van engineering, productontwikkeling, administratie en verkoop. Liu benadrukt ook het doel om het klantenbestand van Plenful te vergroten. Momenteel heeft het bedrijf ongeveer 20 zorginstellingen die gebruik maken van haar diensten.

De CEO benadrukte in haar interview met TechCrunch de aanzienlijke stress en werkdruk waarmee de farmaceutische industrie te kampen heeft, factoren die bijdragen aan een hoog personeelsverloop en een groeiend tekort aan arbeidskrachten in de sector. Liu legt uit: " Plenful wil verlichting bieden van dergelijke alledaagse verantwoordelijkheden door het administratieve werk te automatiseren en zo tijd vrij te maken voor technici en zorgteams om zich te concentreren op taken waarvoor de licentie vereist is."

De ervaringen van de CEO uit het verleden als exploitant van gespecialiseerde apotheken in de gezondheidszorg bij Shields Health Solutions, nu eigendom van Walgreens, hadden een directe invloed op de oprichting van Plenful. Toen Liu geconfronteerd werd met de arbeidsintensieve en tijdrovende workflows in de apotheek, merkte ze de schadelijke gevolgen ervan voor haar team op. Ze raakte ook verwikkeld in talloze discussies over burn-out en gebrek aan tijd voor vitale taken met medische stafleden.

De oplossing die ze hieruit afleidde was Plenful, een flexibel systeem dat in staat is ongelijksoortige gegevensbronnen te huisvesten en in hoge mate configureerbaar is om tegemoet te komen aan organisatiespecifieke vereisten. Plenful werkt door de huidige gegevensbronnen van een gezondheidszorgsysteem over elkaar heen te leggen, tegelijkertijd te monitoren, handmatige gegevensinvoer te automatiseren en gegevens te valideren om potentiële fouten te voorkomen. Het platform verwerkt gegevens in verschillende formaten, bijvoorbeeld pdf's en elektronische medische dossiers, en zet algoritmen in om 'bruikbare inzichten' te genereren voor klinische besluitvorming.

Huidige klanten gebruiken het platform van Plenful om onder meer de invoer van documentgegevens te automatiseren tijdens de onboarding en doorverwijzing van receptaanvragen, auditprocedures en bij het identificeren van waarschijnlijke besparingen.

" Plenful stelt farmaceutische technici in staat handmatige en administratieve workflows te automatiseren, waardoor ze zich kunnen concentreren op menselijke processen, de naleving van de voorschriften van de apotheek kunnen handhaven en tegelijkertijd de uitputting van werknemers kunnen tegengaan", aldus de CEO. Ze voegde er vol vertrouwen aan toe dat maar weinig concurrenten het niveau van Plenful op het gebied van zorgspecifieke, configureerbare workflowautomatiseringsoplossingen kunnen evenaren.

