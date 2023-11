La startup di automazione sanitaria Plenful ottiene un finanziamento di 9 milioni di dollari

Plenful, un'azienda di tecnologia sanitaria specializzata nell'automazione del flusso di lavoro per gli operatori sanitari, è uscita con successo dalla modalità invisibile, assicurandosi un robusto finanziamento di 9 milioni di dollari. L'impresa di raccolta fondi è stata realizzata principalmente grazie agli sforzi di Bessemer Venture Partners che ha guidato il round.

Joy Liu, cofondatrice e amministratore delegato di Plenful, ha espresso gli obiettivi principali da raggiungere con questo capitale. Ha evidenziato i loro piani per espandere l'attuale team di 20 persone dell'azienda, sottolineando in particolare la necessità di aumento nelle aree di ingegneria, sviluppo prodotto, amministrazione e vendita. Liu sottolinea inoltre l'obiettivo di proliferare la base clienti di Plenful. Attualmente l'azienda conta circa 20 aziende sanitarie che utilizzano i suoi servizi.

L'amministratore delegato, nella sua intervista con TechCrunch, ha sottolineato il notevole stress e il carico di lavoro che affliggono il settore farmaceutico, fattori che contribuiscono agli elevati tassi di turnover e al crescente deficit di manodopera nel settore. Liu ha spiegato: " Plenful mira a fornire sollievo da tali responsabilità banali automatizzando il lavoro amministrativo, lasciando così tempo ai tecnici e ai team di assistenza di concentrarsi su attività importanti".

Le passate esperienze del CEO come operatore farmaceutico specializzato in sistemi sanitari presso Shields Health Solutions, ora di proprietà di Walgreens, hanno influenzato direttamente la creazione di Plenful. Confrontandosi con i flussi di lavoro della farmacia, dispendiosi in termini di tempo e lavoro, Liu ne ha osservato gli effetti dannosi sul suo team. Si è trovata inoltre coinvolta in numerose discussioni con il personale medico riguardanti il ​​burnout e la mancanza di tempo per compiti vitali.

La soluzione che ha ricavato è stata Plenful, un sistema flessibile in grado di accogliere origini dati disparate e altamente configurabile per soddisfare i requisiti specifici dell'organizzazione. Plenful funziona sovrapponendo le attuali origini dati di un sistema sanitario, monitorando simultaneamente, automatizzando l'immissione manuale dei dati e convalidando i dati per prevenire potenziali errori. La piattaforma elabora i dati in vari formati, ad esempio PDF e cartelle cliniche elettroniche, implementando algoritmi per generare “intuizioni utilizzabili” per il processo decisionale clinico.

I clienti attuali utilizzano la piattaforma Plenful per automatizzare l'immissione dei dati dei documenti durante l'onboarding e il rinvio delle richieste di prescrizione, delle procedure di audit e nell'identificazione dei probabili risparmi, tra le altre applicazioni.

" Plenful consente ai tecnici farmaceutici di automatizzare i flussi di lavoro manuali e amministrativi, consentendo loro di concentrarsi sui processi umani, mantenendo la conformità della farmacia e combattendo l'esaurimento dei dipendenti", ha affermato il CEO. Ha aggiunto con sicurezza che pochi concorrenti raggiungono il livello di soluzioni di automazione del flusso di lavoro configurabili e specifiche per il settore sanitario di Plenful.

