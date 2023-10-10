شركة Plenful الناشئة لأتمتة الرعاية الصحية تحصل على تمويل بقيمة 9 ملايين دولار

نجحت شركة Plenful ، وهي شركة تكنولوجيا صحية متخصصة في أتمتة سير العمل لممارسي الرعاية الصحية، في الخروج من وضع التخفي، وحصلت على تمويل قوي بقيمة 9 ملايين دولار. تم إنجاز هذا العمل الفذ في جمع التبرعات في المقام الأول من خلال جهود Bessemer Venture Partners التي قادت الجولة.

أعربت جوي ليو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Plenful، عن الأهداف الرئيسية التي يجب معالجتها برأس المال هذا. وسلطت الضوء على خططهم لتوسيع فريق الشركة الحالي المكون من 20 شخصًا، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى زيادة في مجالات الهندسة وتطوير المنتجات والمجالات الإدارية والمبيعات. يؤكد ليو أيضًا على هدف توسيع قاعدة عملاء Plenful. في الوقت الحاضر، لدى الشركة ما يقرب من 20 شركة رعاية صحية تستخدم خدماتها.

وشددت الرئيسة التنفيذية، في مقابلتها مع TechCrunch، على الضغط الكبير وعبء العمل الذي تعاني منه صناعة الصيدلة، والعوامل التي تساهم في ارتفاع معدلات دوران الموظفين وتزايد العجز في العمالة في هذا القطاع. وأوضح ليو، "يهدف Plenful إلى توفير الراحة من مثل هذه المسؤوليات الدنيوية من خلال أتمتة العمل الإداري وبالتالي توفير الوقت للفنيين وفرق الرعاية للتركيز على المهام ذات أعلى مستوى من الترخيص."

إن تجارب الرئيس التنفيذي السابقة كمشغل صيدلية متخصصة في النظام الصحي في Shields Health Solutions، المملوكة الآن لشركة Walgreens، أثرت بشكل مباشر على إنشاء Plenful. وفي مواجهة سير عمل الصيدلة الذي يتطلب عمالة كثيفة ويستغرق وقتًا طويلاً، لاحظت ليو تأثيره الضار على فريقها. كما وجدت نفسها متورطة في العديد من المناقشات المتعلقة بالإرهاق وقلة الوقت للقيام بالمهام الحيوية مع أفراد الطاقم الطبي.

كان الحل الذي ابتكرته هو Plenful، وهو نظام مرن قادر على استيعاب مصادر البيانات المتباينة وقابل للتكوين بشكل كبير لاستيعاب المتطلبات الخاصة بالمؤسسة. يعمل نظام Plenful من خلال تراكب مصادر البيانات الحالية لنظام الرعاية الصحية، والمراقبة في نفس الوقت، وأتمتة إدخال البيانات يدويًا، والتحقق من صحة البيانات لمنع الأخطاء المحتملة. تقوم المنصة بمعالجة البيانات بتنسيقات مختلفة، على سبيل المثال، ملفات PDF والسجلات الطبية الإلكترونية، ونشر الخوارزميات لتوليد "رؤى قابلة للتنفيذ" لاتخاذ القرارات السريرية.

يستخدم العملاء الحاليون منصة Plenful لأتمتة إدخال بيانات المستندات أثناء إعداد وإحالة طلبات الوصفات الطبية، وإجراءات التدقيق، وفي تحديد المدخرات المحتملة، من بين تطبيقات أخرى.

قال الرئيس التنفيذي: "يُمكّن Plenful فنيي المستحضرات الصيدلانية من أتمتة سير العمل اليدوي والإداري، مما يمكنهم من التركيز على العمليات البشرية، والحفاظ على الامتثال للصيدلة مع مكافحة إرهاق الموظفين". وأضافت بثقة أن عددًا قليلاً من المنافسين يطابقون مستوى Plenful من حلول أتمتة سير العمل الخاصة بالرعاية الصحية والقابلة للتكوين.

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