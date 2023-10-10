Sağlık Hizmetleri Otomasyonu Startup Plenful, 9 Milyon Dolarlık Finansman Sağladı

Sağlık uygulayıcıları için iş akışı otomasyonunda uzmanlaşmış bir sağlık teknolojisi firması olan Plenful, 9 milyon dolarlık güçlü bir finansman sağlayarak gizlilik modundan başarıyla çıktı. Bağış toplama başarısı öncelikle turu yöneten Bessemer Venture Partners'ın çabaları sayesinde gerçekleştirildi.

Plenful'un Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Joy Liu, bu sermayeyle ele alınması gereken temel hedefleri dile getirdi. Şirketin mevcut 20 kişilik ekibini genişletme planlarını vurguladı ve özellikle mühendislik, ürün geliştirme, idari ve satış alanlarındaki genişleme ihtiyacını vurguladı. Liu ayrıca Plenful'un müşteri tabanını genişletme hedefini de vurguluyor. Şirketin şu anda hizmetlerinden yararlanan 20'ye yakın sağlık kuruluşu bulunuyor.

CEO, TechCrunch ile yaptığı röportajda eczane endüstrisini rahatsız eden önemli stres ve iş yükünü, yüksek personel değişim oranlarına katkıda bulunan faktörleri ve sektördeki büyüyen iş gücü açığını vurguladı. Liu şöyle açıkladı: " Plenful, idari işleri otomatikleştirerek bu tür sıradan sorumluluklardan kurtulmayı ve böylece teknisyenlere ve bakım ekiplerine lisans üstü görevlere konsantre olmaları için zaman kazandırmayı amaçlıyor."

CEO'nun şu anda Walgreens'e ait olan Shields Health Solutions'ta sağlık sistemi özel eczane operatörü olarak geçmiş deneyimleri, Plenful'un kuruluşunu doğrudan etkiledi. Emek yoğun ve zaman alıcı eczane iş akışlarıyla karşı karşıya kalan Liu, bunun ekibi üzerindeki zararlı etkisini gözlemledi. Ayrıca kendisini, tıbbi personel üyeleriyle tükenmişlik ve hayati görevler için zaman eksikliği ile ilgili çok sayıda tartışmanın ortasında buldu.

Elde ettiği çözüm, farklı veri kaynaklarını barındırabilen ve kuruluşa özel gereksinimleri karşılayacak şekilde yüksek düzeyde yapılandırılabilen esnek bir sistem olan Plenful'du. Plenful, bir sağlık sisteminin mevcut veri kaynaklarını üst üste bindirerek, eşzamanlı olarak izleyerek, manuel veri girişini otomatikleştirerek ve potansiyel hataları önlemek için verileri doğrulayarak çalışır. Platform, PDF'ler ve elektronik tıbbi kayıtlar gibi çeşitli formatlardaki verileri işliyor ve klinik karar alma için "eylem yapılabilir bilgiler" oluşturmak üzere algoritmalar kullanıyor.

Mevcut müşteriler, diğer uygulamaların yanı sıra reçete taleplerinin kabulü ve yönlendirilmesi, denetim prosedürleri ve olası tasarrufların belirlenmesi sırasında belge veri girişini otomatikleştirmek için Plenful platformunu kullanıyor.

CEO, " Plenful, farmasötik teknisyenlerinin manuel ve idari iş akışlarını otomatikleştirmesine, insan süreçlerine konsantre olmalarına, eczane uyumluluğunu sürdürmelerine ve çalışanların yorgunluğuyla mücadele etmelerine olanak tanıyor" dedi. Kendinden emin bir şekilde, Plenful'un sağlık hizmetlerine özel, yapılandırılabilir iş akışı otomasyon çözümleri düzeyine çok az rakibin uyduğunu ekledi.

Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda AppMaster no-code platformu gibi platformlar da dikkat çekiyor. Kolay drag-and-drop uygulama oluşturma kapsamına sahip olan AppMaster, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için karmaşık uygulamalar oluşturmaya yönelik sezgisel bir ortam da sunar.