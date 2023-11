Parasoft augmente sa plate-forme de qualité continue avec des tests d'API et une virtualisation améliorés

Avec la mise à jour 2023.2 de sa plateforme de qualité continue, Parasoft met en lumière l'innovation persistante, la solidification de ses fonctionnalités clés et l'importance qu'elle accorde aux commentaires et à la fidélité des clients. L'ingénieur de solutions senior chez Parasoft, Grigori Trofimov, met en évidence les améliorations apportées par la dernière version de l'entreprise, notamment une concentration accrue sur les tests d'API et la virtualisation.

Dans le cadre de la volonté de l'entreprise d'innover continuellement, cette dernière mise à niveau dévoile des intégrations avec des capacités d'IA générative via LLM et OpenAI. Ces avancées sont conçues pour renforcer les utilisations existantes de l'IA par l'entreprise pour les tests d'interface utilisateur (UI), l'analyse statique et les tests d'API. Pour amplifier le processus de création de tests, Parasoft accorde désormais aux utilisateurs la liberté d'utiliser leurs fichiers de définition et leurs instructions textuelles ou en langage naturel.

Soulignant les améliorations apportées aux tests d'API, Trofimov a déclaré : « La mise à jour fournit une séquence claire d'appels d'API avec lesquels travailler, de sorte que les testeurs n'ont pas à assembler manuellement les appels d'API. » Cette refonte apporte de nouvelles fonctionnalités à SOAtest, l'outil de test fonctionnel, de charge et de sécurité de l'API de Parasoft. Cette fusion des fonctionnalités existantes de SOAtest avec l'IA générative forme une combinaison robuste, réaffirmant SOAtest comme un outil polyvalent et performant.

Conformément au thème de l'innovation continue, l'entreprise a fait des progrès pour améliorer la couverture du code autour des architectures de microservices distribués au sein de SOAtest. Trofimov explique que lors de l'exécution de suites de régression via un cadre externe, l'impact global des tests peut ne pas être évident. Cependant, grâce aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent comprendre quels microservices et lignes de code sont testés. L'introduction de Parasoft à la couverture de code pour les microservices distribués est conçue pour prendre en charge les microservices Java et .NET. Les utilisateurs peuvent ainsi mettre en synergie les données de la couverture du code sur chaque module, garantissant ainsi une analyse et une couverture complètes de l'ensemble du système ou de l'application sur tous les microservices.

Les récentes améliorations apportées à la plate-forme Parasoft introduisent également une analyse d'accessibilité Web pour maximiser l'expérience utilisateur globale. Cet outil, conforme à la spécification WCAG 2.1 AA, peut identifier les violations d'accessibilité et peut être facilement intégré aux tests d'interface utilisateur et aux tests d'interface utilisateur basés sur un navigateur.

Une autre nouvelle fonctionnalité, appelée « Mode d'apprentissage », a été annoncée pour Parasoft Virtualize. Trofimov mentionne que cet attribut peut créer automatiquement des services virtuels et mettre à jour et enregistrer des données. Cela fluidifie le flux typique de la virtualisation des services, où endpoints réels des endpoints tiers indisponibles sont enregistrés pour créer un actif virtuel signifiant la logique du service réel. Avec le mode d'apprentissage, on peut facilement virtualiser un endpoint réel en configurant simplement le proxy et en cochant la case Mode d'apprentissage. À partir de ce moment, le système apprend ce que fait le service réel, mettant automatiquement à jour toutes les données qui doivent être révisées.

Enfin, façonnée par les besoins de leurs clients et partenaires, la feuille de route de développement de Parasoft continue d'être solide et engageante. Leur dernière version est aux prises avec le protocole Kafka pour le streaming de données et les architectures basées sur les événements, en se concentrant sur le format de message de sérialisation des données Avro. Selon Trofimov, ces deux fonctionnalités, souhaitées par leurs clients, présentent des similitudes avec la définition JSON Swagger, mais sont orientées vers Kafka et la sérialisation des données. Ces améliorations sont disponibles pour les clients SOAtest et Virtualize.

Des plates-formes comme AppMaster, leader dans le domaine no-code, et Parasoft, pionnier de l'assurance qualité, témoignent de l'évolution continue vers des solutions technologiques plus efficaces et plus accessibles. Les entreprises qui apprennent et répondent aux besoins de leurs clients garantissent que le rapprochement entre la technologie et son utilisation conviviale est constamment amélioré, permettant aux utilisateurs non seulement d'adopter les innovations, mais également d'y contribuer de manière significative.