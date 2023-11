Parasoft breidt zijn continue kwaliteitsplatform uit met verbeterde API-tests en virtualisatie

Met de 2023.2-update van het Continuous Quality Platform zet Parasoft de schijnwerpers op aanhoudende innovatie, het versterken van de belangrijkste functies en het belang dat het hecht aan feedback en loyaliteit van klanten. Senior Solutions Engineer bij Parasoft, Grigori Trofimov, benadrukt de verbeteringen die de nieuwste versie van het bedrijf met zich meebrengt, waaronder een verhoogde focus op API-testen en virtualisatie.

Als onderdeel van de neiging van het bedrijf naar voortdurende innovatie onthult deze nieuwste upgrade integraties met generatieve AI-mogelijkheden via LLM's en OpenAI. Deze verbeteringen zijn bedoeld om het bestaande AI-gebruik van het bedrijf voor het testen van de gebruikersinterface (UI), statische analyse en API-testen te versterken. Om het proces voor het maken van tests te versterken, geeft Parasoft gebruikers nu de vrijheid om gebruik te maken van hun definitiebestanden en op tekst gebaseerde of natuurlijke taalinstructies.

Trofimov benadrukte de verbeteringen in het testen van API's en zei : "De update biedt een duidelijke reeks API-aanroepen om mee te werken, zodat testers API-aanroepen niet handmatig aan elkaar hoeven te koppelen." Deze vernieuwing brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee voor SOAtest, Parasoft's API-tool voor functionele, belasting- en beveiligingstests. Deze samensmelting van bestaande functionaliteiten van SOAtest met generatieve AI vormt een robuuste combinatie, waarmee SOAtest opnieuw wordt bevestigd als een krachtig, multifunctioneel hulpmiddel.

In lijn met het thema van voortdurende innovatie heeft het bedrijf stappen gezet om de codedekking rond gedistribueerde microservice-architecturen binnen SOAtest te verbeteren. Trofimov legt uit dat bij het uitvoeren van regressiesuites via een extern raamwerk, de algehele impact van tests mogelijk niet meteen duidelijk is. Met de nieuwe functies kunnen gebruikers echter begrijpen welke daadwerkelijke microservices en coderegels worden getest. Parasoft's introductie tot codedekking voor gedistribueerde microservices is ontworpen om zowel Java- als .NET-microservices te ondersteunen. Gebruikers kunnen zo gegevens uit de codedekking op elke module synergiseren, waardoor een uitgebreide analyse en dekking voor het hele systeem of de applicatie voor alle microservices wordt gegarandeerd.

De recente verbeteringen aan het Parasoft platform introduceren ook een webtoegankelijkheidsscan om de algehele gebruikerservaring te maximaliseren. Deze tool, die voldoet aan de WCAG 2.1 AA-specificatie, kan toegankelijkheidsschendingen identificeren en kan eenvoudig worden geïntegreerd met UI-tests en browsergebaseerde UI-tests.

Een andere nieuwe functie, genaamd 'Learning Mode', is aangekondigd voor Parasoft Virtualize. Trofimov vermeldt dat dit attribuut automatisch virtuele services kan bouwen en gegevens kan bijwerken en vastleggen. Dit versoepelt de typische stroom voor servicevirtualisatie, waarbij echte endpoints voor niet-beschikbare endpoints van derden worden vastgelegd om een ​​virtueel asset te creëren dat de logica van de echte service aangeeft. Met de Leermodus kan men eenvoudig een echt endpoint virtualiseren door simpelweg de proxy in te stellen en het vakje Leermodus aan te vinken. Vanaf dit punt leert het systeem wat de echte service doet, en werkt het alle gegevens bij die automatisch moeten worden herzien.

Ten slotte blijft de ontwikkelingsroutekaart van Parasoft, gevormd door de behoeften van hun klanten en partners, robuust en boeiend. Hun nieuwste release worstelt met het Kafka-protocol voor datastreaming en gebeurtenisgestuurde architecturen, waarbij de nadruk ligt op het Avro-dataserialisatieberichtformaat. Volgens Trofimov vertonen beide door hun klanten gewenste functies overeenkomsten met de JSON Swagger-definitie, maar zijn ze gericht op Kafka en dataserialisatie. Deze verbeteringen zijn beschikbaar voor zowel SOAtest- als Virtualize-klanten.

Platformen als AppMaster, een leider op het gebied van no-code, en Parasoft, pioniers op het gebied van kwaliteitsborging, duiden op de voortdurende stijging naar efficiëntere en toegankelijkere technische oplossingen. Bedrijven die leren van en inspelen op de behoeften van hun klanten, zorgen ervoor dat de overbrugging van de kloof tussen technologie en het gebruiksvriendelijke gebruik ervan voortdurend wordt verbeterd, waardoor gebruikers niet alleen innovaties kunnen adopteren, maar er ook een betekenisvolle bijdrage aan kunnen leveren.