Parasoft rozszerza swoją platformę ciągłej jakości o ulepszone testowanie API i wirtualizację

Dzięki aktualizacji platformy Continuous Quality Platform do wersji 2023.2 firma Parasoft rzuca światło na ciągłe innowacje, ugruntowanie kluczowych funkcji oraz wagę, jaką przywiązuje do opinii i lojalności klientów. Starszy inżynier ds. rozwiązań w firmie Parasoft, Grigori Trofimov, podkreśla ulepszenia wprowadzone w najnowszej wersji firmy, w tym większy nacisk na testowanie API i wirtualizację.

W ramach dążenia firmy do ciągłych innowacji, najnowsza aktualizacja umożliwia integrację z możliwościami generatywnej sztucznej inteligencji poprzez LLM i OpenAI. Udoskonalenia te mają na celu wzmocnienie istniejących zastosowań sztucznej inteligencji firmy w testowaniu interfejsu użytkownika (UI), analizie statycznej i testowaniu API. Aby usprawnić proces tworzenia testów, Parasoft zapewnia teraz użytkownikom swobodę korzystania z plików definicji oraz instrukcji tekstowych lub w języku naturalnym.

Podkreślając ulepszenia w testowaniu API, Trofimov stwierdził : „Aktualizacja zapewnia przejrzystą sekwencję wywołań API, z którą można pracować, dzięki czemu testerzy nie muszą ręcznie łączyć wywołań API”. Ta aktualizacja wprowadza nowe możliwości do SOAtest, narzędzia API firmy Parasoft do testowania funkcjonalności, obciążenia i bezpieczeństwa. To połączenie istniejących funkcjonalności SOAtest z generatywną sztuczną inteligencją tworzy solidną kombinację, potwierdzając, że SOAtest jest wysoce wydajnym, wielofunkcyjnym narzędziem.

Zgodnie z motywem ciągłych innowacji firma poczyniła postępy w celu poprawy pokrycia kodu wokół rozproszonych architektur mikrousług w ramach SOAtest. Trofimov wyjaśnia, że ​​podczas uruchamiania zestawów regresji w środowisku zewnętrznym ogólny wpływ testów może nie być od razu widoczny. Jednak dzięki nowym funkcjom użytkownicy mogą zrozumieć, które mikrousługi i wiersze kodu są obecnie testowane. Wprowadzenie firmy Parasoft do pokrycia kodu dla rozproszonych mikrousług ma na celu obsługę mikrousług Java i .NET. Użytkownicy mogą w ten sposób synergizować dane z pokrycia kodu w każdym module, zapewniając wszechstronną analizę i pokrycie całego systemu lub aplikacji we wszystkich mikrousługach.

Ostatnie ulepszenia platformy Parasoft wprowadzają również skanowanie dostępności sieci, aby zmaksymalizować ogólne wrażenia użytkownika. Narzędzie to, zgodne ze specyfikacją WCAG 2.1 AA, potrafi identyfikować naruszenia dostępności i można je łatwo zintegrować z testami interfejsu użytkownika i testami interfejsu użytkownika w przeglądarce.

W Parasoft Virtualize ogłoszono kolejną nową funkcję, określaną jako „Tryb uczenia się”. Trofimov wspomina, że ​​ten atrybut może automatycznie budować usługi wirtualne oraz aktualizować i rejestrować dane. Wygładza to typowy przepływ w przypadku wirtualizacji usług, gdzie rejestrowane są rzeczywiste endpoints dla niedostępnych endpoints innych firm, aby utworzyć wirtualny zasób reprezentujący logikę prawdziwej usługi. Dzięki trybowi uczenia się można łatwo wirtualizować prawdziwy endpoint, po prostu konfigurując serwer proxy i zaznaczając pole Tryb uczenia się. Od tego momentu system uczy się, co robi realna usługa, automatycznie aktualizując dane, które wymagają korekty.

Wreszcie, plan rozwoju firmy Parasoft, ukształtowany przez potrzeby klientów i partnerów, jest w dalszym ciągu solidny i wciągający. Ich najnowsza wersja dotyczy protokołu Kafka do strumieniowego przesyłania danych i architektur sterowanych zdarzeniami, koncentrując się na formacie komunikatu serializacji danych Avro. Według Trofimova obie te pożądane przez ich klientów funkcje mają podobieństwa do definicji JSON Swagger, ale są nakierowane na Kafkę i serializację danych. Te udoskonalenia są dostępne zarówno dla klientów SOAtest, jak i Virtualize.

Platformy takie jak AppMaster, lider w przestrzeni no-code, i Parasoft, pionierzy w zapewnianiu jakości, oznaczają ciągły rozwój w kierunku bardziej wydajnych i dostępnych rozwiązań technologicznych. Przedsiębiorstwa uczące się i zaspokajające potrzeby swoich klientów zapewniają, że zasypywanie luki pomiędzy technologią a jej przyjaznym dla użytkownika wykorzystaniem jest stale ulepszane, umożliwiając użytkownikom nie tylko wdrażanie innowacji, ale także wnoszenie w nie znaczącego wkładu.