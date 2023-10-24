Parasoft, Sürekli Kalite Platformunu Gelişmiş API Testi ve Sanallaştırmayla Güçlendiriyor

Sürekli Kalite Platformu'nun 2023.2 güncellemesiyle Parasoft, kalıcı inovasyona, temel özelliklerinin sağlamlaştırılmasına, müşteri geri bildirimi ve sadakatine verdiği öneme dikkat çekiyor. Parasoft Kıdemli Çözüm Mühendisi Grigori Trofimov, API testi ve sanallaştırmaya daha fazla odaklanılması da dahil olmak üzere şirketin en son sürümünde yer alan geliştirmelerin altını çiziyor.

Şirketin sürekli inovasyon eğiliminin bir parçası olarak bu son yükseltme, Yüksek Lisans ve OpenAI aracılığıyla üretken yapay zeka yetenekleriyle entegrasyonları ortaya çıkarıyor. Bu gelişmeler, firmanın Kullanıcı Arayüzü (UI) testi, statik analiz ve API testi için mevcut yapay zeka kullanımlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Test oluşturma sürecini güçlendirmek için Parasoft artık kullanıcılara tanım dosyalarını ve metin tabanlı veya doğal dil talimatlarını kullanma özgürlüğü veriyor.

API testlerindeki gelişmelere dikkat çeken Trofimov , "Güncelleme, çalışmak için temiz bir API çağrıları dizisi sağlıyor, böylece test uzmanlarının API çağrılarını manuel olarak bir araya getirmesi gerekmiyor." Bu yenileme, Parasoft'un API işlevsellik, yük ve güvenlik test aracı olan SOAtest'e yeni yetenekler getiriyor. SOAtest'in mevcut işlevlerinin üretken yapay zeka ile birleştirilmesi, SOAtest'in yüksek performanslı, çok amaçlı bir araç olduğunu yeniden doğrulayan sağlam bir kombinasyon oluşturur.

Sürekli yenilik temasına uygun olarak firma, SOAtest içindeki dağıtılmış mikro hizmet mimarileri etrafındaki kod kapsamını geliştirmek için adımlar attı. Trofimov, regresyon paketlerini harici bir çerçeve aracılığıyla çalıştırırken testlerin genel etkisinin hemen görülmeyebileceğini açıklıyor. Ancak yeni özelliklerle kullanıcılar hangi mikro hizmetlerin ve kod satırlarının test edildiğini anlayabilir. Parasoft'un dağıtılmış mikro hizmetler için kod kapsamına girişi, hem Java hem de .NET mikro hizmetlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece kullanıcılar her bir modüldeki kod kapsamındaki verileri sinerjilendirerek tüm mikro hizmetlerde tüm sistem veya uygulama için kapsamlı analiz ve kapsam sağlayabilirler.

Parasoft platformunda yapılan son iyileştirmeler aynı zamanda genel kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak için bir web erişilebilirlik taraması da sunuyor. WCAG 2.1 AA spesifikasyonuyla uyumlu olan bu araç, erişilebilirlik ihlallerini tespit edebiliyor ve kullanıcı arayüzü testleri ve tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü testleriyle kolayca entegre edilebiliyor.

Parasoft Virtualize için 'Öğrenme Modu' olarak adlandırılan yeni bir özellik daha duyuruldu. Trofimov, bu özelliğin otomatik olarak sanal hizmetler oluşturabildiğini ve verileri güncelleyip kaydedebildiğini belirtiyor. Bu, gerçek hizmetin mantığını belirten bir sanal varlık oluşturmak için kullanılamayan üçüncü taraf endpoints yönelik gerçek endpoints kaydedildiği tipik hizmet sanallaştırma akışını düzgünleştirir. Öğrenme Modu ile, proxy'yi kurup Öğrenme Modu kutusunu işaretleyerek gerçek bir endpoint kolayca sanallaştırabilirsiniz. Bu noktadan itibaren sistem, gerçek hizmetin ne yaptığını öğrenir ve revize edilmesi gereken verileri otomatik olarak günceller.

Son olarak, müşterilerinin ve ortaklarının ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen Parasoft'un gelişimsel yol haritası, sağlam ve ilgi çekici olmaya devam ediyor. En son sürümleri, Avro veri serileştirme mesaj formatına odaklanarak, veri akışı ve olay odaklı mimariler için Kafka protokolüyle boğuşuyor. Trofimov'a göre müşterilerin istediği bu özelliklerin her ikisi de JSON Swagger tanımıyla benzerlikler taşıyor ancak Kafka'ya ve veri serileştirmeye yönelik. Bu geliştirmeler hem SOAtest hem de Virtualize müşterilerinin kullanımına açıktır.

no-code alanda lider olan AppMaster ve kalite güvencesinde öncü olan Parasoft gibi platformlar, daha verimli ve erişilebilir teknoloji çözümlerine doğru sürekli bir yükselişin göstergesidir. Müşteri ihtiyaçlarından öğrenen ve bunları karşılayan işletmeler, teknoloji ile kullanıcı dostu kullanımı arasındaki boşluğun kapatılmasının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar ve kullanıcıların yalnızca yenilikleri benimsemesine değil aynı zamanda onlara anlamlı katkıda bulunmasına da olanak tanır.