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Parasoft 通过增强的 API 测试和虚拟化增强其持续质量平台

Oct 24, 2023
Parasoft 通过增强的 API 测试和虚拟化增强其持续质量平台

通过持续质量平台 2023.2 更新，Parasoft 重点关注持续创新、关键功能的巩固以及对客户反馈和忠诚度的重视。 Parasoft 的高级解决方案工程师 Grigori Trofimov 强调了该公司最新版本中的增强功能，包括更加关注 API 测试和虚拟化。

作为公司持续创新倾向的一部分，这一最新升级推出了通过法学硕士和OpenAI与生成式 AI 功能的集成。这些进步旨在增强公司现有的人工智能在用户界面 (UI) 测试、静态分析和 API 测试方面的应用。为了扩大测试创建过程，Parasoft 现在允许用户自由地使用其定义文件和基于文本或自然语言的指令。

Trofimov 强调了 API 测试的增强功能，表示“更新提供了一个干净的 API 调用序列，因此测试人员无需手动将 API 调用拼接在一起。”此次改造为 Parasoft 的 API 功能、负载和安全测试工具 SOAtest 带来了新功能。 SOAtest 现有功能与生成式 AI 的融合形成了一个强大的组合，再次证实了 SOAtest 作为高性能、多用途工具的地位。

根据持续创新的主题，该公司在提高 SOAtest 中分布式微服务架构的代码覆盖率方面取得了长足的进步。 Trofimov 阐明，在通过外部框架运行回归套件时，测试的总体影响可能并不明显。然而，通过新功能，用户可以了解正在测试哪些实际的微服务和代码行。 Parasoft 对分布式微服务代码覆盖率的介绍旨在支持 Java 和 .NET 微服务。因此，用户可以协同每个模块上代码覆盖率的数据，确保对整个系统或跨所有微服务的应用程序进行全面分析和覆盖。

Parasoft平台的最新增强功能还引入了网络可访问性扫描，以最大限度地提高整体用户体验。该工具符合 WCAG 2.1 AA 规范，可以识别可访问性违规，并且可以轻松与 UI 测试和基于浏览器的 UI 测试集成。

Parasoft Virtualize 宣布了另一个新功能，称为“学习模式”。 Trofimov提到，这个属性可以自动构建虚拟服务并更新和记录数据。这简化了服务虚拟化的典型流程，其中记录不可用的第三方endpoints的真实endpoints ，以创建表示真实服务逻辑的虚拟资产。使用学习模式，只需设置代理并选中学习模式框，即可轻松虚拟化真实endpoint 。从这一点开始，系统了解真正的服务正在做什么，并自动更新任何需要修改的数据。

最后，根据客户和合作伙伴的需求，Parasoft 的发展路线图仍然稳健且有吸引力。他们的最新版本致力于解决数据流和事件驱动架构的 Kafka 协议，重点关注 Avro 数据序列化消息格式。根据 Trofimov 的说法，这两个都是客户所期望的功能，与 JSON Swagger 定义相似，但都是针对 Kafka 和数据序列化。这些增强功能可供 SOAtest 和 Virtualize 客户使用。

AppMasterno-code领域的领导者）和 Parasoft（质量保证领域的先驱）这样的平台，标志着对更高效、更易于访问的技术解决方案的不断追求。企业从客户需求中学习并满足其需求，确保不断改进技术与其用户友好型利用之间的差距，让用户不仅能够采用创新，而且还能为创新做出有意义的贡献。

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