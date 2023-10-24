Parasoft дополняет свою платформу непрерывного качества улучшенным тестированием API и виртуализацией

В обновлении своей платформы непрерывного качества 2023.2 компания Parasoft акцентирует внимание на постоянных инновациях, укреплении своих ключевых функций и важности, которую она придает отзывам и лояльности клиентов. Старший инженер по решениям Parasoft Григорий Трофимов подчеркивает улучшения, внесенные в последнюю версию компании, включая повышенное внимание к тестированию API и виртуализации.

В рамках стремления компании к постоянным инновациям это последнее обновление обеспечивает интеграцию с возможностями генеративного искусственного интеллекта через LLM и OpenAI. Эти достижения призваны расширить существующие возможности использования искусственного интеллекта для тестирования пользовательского интерфейса (UI), статического анализа и тестирования API. Чтобы упростить процесс создания тестов, Parasoft теперь предоставляет пользователям свободу использовать файлы определений и инструкции на основе текста или естественного языка.

Подчеркнув улучшения в тестировании API, Трофимов отметил : «Обновление обеспечивает четкую последовательность вызовов API для работы, поэтому тестировщикам не придется вручную объединять вызовы API». Это обновление открывает новые возможности SOAtest, инструмента функционального, нагрузочного тестирования и тестирования безопасности API Parasoft. Такое объединение существующих функций SOAtest с генеративным искусственным интеллектом образует надежную комбинацию, подтверждающую, что SOAtest является высокопроизводительным многоцелевым инструментом.

В соответствии с темой постоянных инноваций компания предприняла шаги по улучшению покрытия кода распределенных микросервисных архитектур в рамках SOAtest. Трофимов поясняет, что при запуске регрессионных наборов через внешнюю среду общее влияние тестов может быть неочевидным. Однако благодаря новым функциям пользователи могут понять, какие именно микросервисы и строки кода тестируются. Введение Parasoft в покрытие кода для распределенных микросервисов предназначено для поддержки микросервисов как Java, так и .NET. Таким образом, пользователи могут объединять данные о покрытии кода каждого модуля, обеспечивая комплексный анализ и охват всей системы или приложения по всем микросервисам.

Недавние усовершенствования платформы Parasoft также включают сканирование веб-доступности, чтобы максимально повысить общее удобство работы пользователя. Этот инструмент, соответствующий спецификации WCAG 2.1 AA, может выявлять нарушения доступности и легко интегрироваться с UI-тестами и UI-тестами на основе браузера.

Еще одна новая функция, называемая «Режим обучения», была анонсирована для Parasoft Virtualize. Трофимов упоминает, что этот атрибут может автоматически создавать виртуальные сервисы, а также обновлять и записывать данные. Это упрощает типичный процесс виртуализации сервисов, когда реальные endpoints для недоступных сторонних endpoints записываются для создания виртуального актива, обозначающего логику реального сервиса. С помощью режима обучения можно легко виртуализировать реальную endpoint, просто настроив прокси-сервер и установив флажок «Режим обучения». С этого момента система узнает, что делает реальная служба, автоматически обновляя любые данные, которые необходимо изменить.

Наконец, дорожная карта развития Parasoft, сформированная с учетом потребностей клиентов и партнеров, остается надежной и привлекательной. Их последняя версия использует протокол Kafka для потоковой передачи данных и архитектур, управляемых событиями, с упором на формат сообщений сериализации данных Avro. По словам Трофимова, обе эти функции, востребованные их клиентами, имеют сходство с определением JSON Swagger, но ориентированы на Kafka и сериализацию данных. Эти улучшения доступны как для клиентов SOAtest, так и для клиентов Virtualize.

Такие платформы, как AppMaster, лидер в области no-code, и Parasoft, пионеры в области обеспечения качества, означают непрерывный переход к более эффективным и доступным технологическим решениям. Предприятия, изучающие потребности своих клиентов и удовлетворяющие их потребности, гарантируют, что преодоление разрыва между технологиями и их удобным для пользователя использованием постоянно совершенствуется, позволяя пользователям не только внедрять инновации, но и вносить в них значимый вклад.