من خلال تحديث 2023.2 لمنصة الجودة المستمرة، تسلط Parasoft الضوء على الابتكار المستمر وترسيخ ميزاتها الرئيسية والأهمية التي توليها لتعليقات العملاء وولائهم. يسلط غريغوري تروفيموف، كبير مهندسي الحلول في شركة Parasoft، الضوء على التحسينات التي يتضمنها الإصدار الأخير للشركة، بما في ذلك التركيز المتزايد على اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) والمحاكاة الافتراضية.

كجزء من ميل الشركة نحو الابتكار المستمر، تكشف هذه الترقية الأخيرة عن عمليات تكامل مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية من خلال LLMs و OpenAI. تم تصميم هذه التطورات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي الحالية للشركة لاختبار واجهة المستخدم (UI)، والتحليل الثابت، واختبار واجهة برمجة التطبيقات (API). لتضخيم عملية إنشاء الاختبار، تمنح Parasoft الآن المستخدمين حرية الاستفادة من ملفات التعريف الخاصة بهم والتعليمات المستندة إلى النص أو اللغة الطبيعية.

ومن خلال تسليط الضوء على التحسينات في اختبار واجهة برمجة التطبيقات ، أعرب تروفيموف عن أن "التحديث يوفر تسلسلًا نظيفًا لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات للعمل معها، لذلك لا يضطر المختبرون إلى تجميع استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات معًا يدويًا." يوفر هذا التجديد إمكانات جديدة لأداة اختبار الأداء والتحميل والأمان SOAtest، وهي أداة اختبار الأداء الوظيفي والتحميل والأمان الخاصة بـ Parasoft. يشكل هذا الدمج بين وظائف SOAtest الحالية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي مزيجًا قويًا، مما يؤكد من جديد على SOAtest كأداة عالية الأداء ومتعددة الأغراض.

وتماشيًا مع موضوع الابتكار المستمر، خطت الشركة خطوات واسعة لتحسين تغطية التعليمات البرمجية حول بنيات الخدمات الصغيرة الموزعة داخل SOAtest. يوضح تروفيموف أنه أثناء تشغيل مجموعات الانحدار من خلال إطار عمل خارجي، قد لا يكون التأثير الإجمالي للاختبارات واضحًا بسهولة. ومع ذلك، مع الميزات الجديدة، يمكن للمستخدمين فهم الخدمات الصغيرة الفعلية وأسطر التعليمات البرمجية التي يتم اختبارها. تم تصميم مقدمة Parasoft لتغطية التعليمات البرمجية للخدمات الصغيرة الموزعة لدعم كل من خدمات Java و.NET الصغيرة. وبالتالي يمكن للمستخدمين دمج البيانات من تغطية التعليمات البرمجية في كل وحدة، مما يضمن التحليل والتغطية الشاملين للنظام بأكمله أو التطبيق عبر جميع الخدمات الصغيرة.

تقدم التحسينات الأخيرة لمنصة Parasoft أيضًا فحصًا لإمكانية الوصول إلى الويب لزيادة تجربة المستخدم الإجمالية إلى أقصى حد. يمكن لهذه الأداة، المتوافقة مع مواصفات WCAG 2.1 AA، تحديد انتهاكات إمكانية الوصول ويمكن دمجها بسهولة مع اختبارات واجهة المستخدم واختبارات واجهة المستخدم المستندة إلى المتصفح.

تم الإعلان عن ميزة جديدة أخرى تسمى "وضع التعلم" لـ Parasoft Virtualize. يذكر تروفيموف أن هذه السمة يمكنها إنشاء خدمات افتراضية وتحديث البيانات وتسجيلها تلقائيًا. يعمل هذا على تسهيل التدفق النموذجي للمحاكاة الافتراضية للخدمة حيث يتم تسجيل endpoints الحقيقية endpoints الخارجية غير المتاحة لإنشاء أصل افتراضي يشير إلى منطق الخدمة الحقيقية. باستخدام وضع التعلم، يمكن للمرء بسهولة محاكاة endpoint حقيقية عن طريق إعداد الوكيل وتحديد مربع وضع التعلم. ومن هذه النقطة، يتعلم النظام ما تفعله الخدمة الحقيقية، ويقوم بتحديث أي بيانات تحتاج إلى مراجعة تلقائيًا.

وأخيرًا، تستمر خارطة الطريق التنموية الخاصة بشركة Parasoft في كونها قوية وجذابة، والتي تم تشكيلها وفقًا لاحتياجات عملائها وشركائها. يتصارع إصدارهم الأخير مع بروتوكول كافكا لتدفق البيانات والبنى المبنية على الأحداث، مع التركيز على تنسيق رسالة تسلسل بيانات Avro. وفقًا لتروفيموف، فإن هاتين الميزتين، المرغوبتين من قبل عملائهما، تحملان أوجه تشابه مع تعريف JSON Swagger، ولكنها موجهة نحو كافكا وتسلسل البيانات. تتوفر هذه التحسينات لعملاء SOAtest وVirtualize.

تشير الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، الشركة الرائدة في مجال no-code ، وParasoft، الرائدة في ضمان الجودة، إلى الارتفاع المستمر نحو حلول تقنية أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها. إن الشركات التي تتعلم من احتياجات عملائها وتلبيها، تضمن تحسين سد الفجوة بين التكنولوجيا واستخدامها سهل الاستخدام باستمرار، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبني الابتكارات ولكن أيضًا بالمساهمة بشكل مفيد فيها.