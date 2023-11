Parasoft amplia la sua piattaforma di qualità continua con test API e virtualizzazione migliorati

Con l'aggiornamento 2023.2 della sua piattaforma di qualità continua, Parasoft punta i riflettori sull'innovazione persistente, sulla solidificazione delle sue caratteristiche principali e sull'importanza che attribuisce al feedback e alla fedeltà dei clienti. Grigori Trofimov, Senior Solutions Engineer presso Parasoft, evidenzia i miglioramenti apportati all'ultima versione dell'azienda, inclusa una maggiore attenzione al test e alla virtualizzazione delle API.

Nell'ambito della propensione dell'azienda verso l'innovazione continua, quest'ultimo aggiornamento svela integrazioni con funzionalità di intelligenza artificiale generativa tramite LLM e OpenAI. Questi progressi sono progettati per rafforzare gli attuali utilizzi dell’intelligenza artificiale dell’azienda per il test dell’interfaccia utente (UI), l’analisi statica e il test delle API. Per amplificare il processo di creazione dei test, Parasoft offre ora agli utenti la libertà di utilizzare i propri file di definizione e istruzioni basate su testo o in linguaggio naturale.

Evidenziando i miglioramenti nel test delle API, Trofimov ha affermato : "L'aggiornamento fornisce una sequenza pulita di chiamate API con cui lavorare, in modo che i tester non debbano unire manualmente le chiamate API." Questo rinnovamento apporta nuove funzionalità a SOAtest, lo strumento di test funzionale, di carico e di sicurezza delle API di Parasoft. Questa fusione delle funzionalità esistenti di SOAtest con l’intelligenza artificiale generativa forma una solida combinazione, riaffermando SOAtest come uno strumento multiuso e ad alte prestazioni.

In linea con il tema dell’innovazione continua, l’azienda ha fatto passi da gigante per migliorare la copertura del codice attorno alle architetture di microservizi distribuiti all’interno di SOAtest. Trofimov spiega che durante l'esecuzione di suite di regressione attraverso un framework esterno, l'impatto complessivo dei test potrebbe non essere immediatamente evidente. Tuttavia, con le nuove funzionalità, gli utenti possono capire quali microservizi e righe di codice vengono effettivamente testati. L'introduzione di Parasoft alla copertura del codice per i microservizi distribuiti è progettata per supportare sia i microservizi Java che .NET. Gli utenti possono quindi mettere in sinergia i dati provenienti dalla copertura del codice su ciascun modulo, garantendo un'analisi e una copertura complete per l'intero sistema o applicazione su tutti i microservizi.

I recenti miglioramenti alla piattaforma Parasoft introducono anche una scansione dell'accessibilità web per massimizzare l'esperienza utente complessiva. Questo strumento, conforme alla specifica WCAG 2.1 AA, può identificare le violazioni di accessibilità e può essere facilmente integrato con test dell'interfaccia utente e test dell'interfaccia utente basati su browser.

Un'altra nuova funzionalità, denominata "Modalità apprendimento", è stata annunciata per Parasoft Virtualize. Trofimov afferma che questo attributo può creare automaticamente servizi virtuali e aggiornare e registrare dati. Ciò semplifica il flusso tipico della virtualizzazione del servizio in cui vengono registrati endpoints reali per endpoints di terze parti non disponibili per creare una risorsa virtuale che indica la logica del servizio reale. Con la modalità di apprendimento è possibile virtualizzare facilmente un endpoint reale semplicemente configurando il proxy e selezionando la casella Modalità di apprendimento. Da questo punto, il sistema apprende cosa sta facendo il servizio reale, aggiornando automaticamente tutti i dati che necessitano di essere revisionati.

Infine, modellato sulle esigenze dei propri clienti e partner, il percorso di sviluppo di Parasoft continua ad essere solido e coinvolgente. La loro ultima versione è alle prese con il protocollo Kafka per lo streaming di dati e le architetture guidate dagli eventi, concentrandosi sul formato dei messaggi di serializzazione dei dati Avro. Secondo Trofimov, entrambe queste caratteristiche, desiderate dai loro clienti, hanno somiglianze con la definizione JSON Swagger, ma sono dirette a Kafka e alla serializzazione dei dati. Questi miglioramenti sono disponibili sia per i clienti SOAtest che per quelli Virtualize.

Piattaforme come AppMaster, leader nello spazio no-code, e Parasoft, pionieri nel controllo della qualità, indicano la continua ondata verso soluzioni tecnologiche più efficienti e accessibili. Le aziende che imparano e soddisfano le esigenze dei loro clienti, garantiscono che il divario tra la tecnologia e il suo utilizzo user-friendly venga costantemente migliorato, consentendo agli utenti non solo di adottare le innovazioni ma anche di contribuire in modo significativo ad esse.